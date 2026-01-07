قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش الإيراني: العدو يسعى إلى استنزاف قدراتنا ويحاول إلحاق الضرر بمواردنا الوطنية
ميسي يكشف تفاصيل حياته في ميامي وطموحه لامتلاك نادٍ بعد الاعتزال
اتفاق مفاجئ بين سوريا وإسرائيل.. منطقة منزوعة السلاح ومنتجع سياحي
البابا تواضروس: مشاركة الرئيس السيسي في عيد الميلاد تقليد وطني راسخ يعكس وحدة المصريين
قائد الجيش الإيراني: الاحتجاجات طبيعية.. وتحولها إلى شغب أمر غير مقبول
77 فرصة عمل بشركة سكاي للموانئ ببورسعيد براتب 20 ألف جنيه
تعاون بين هيئة المحطات النووية ومحافظة مطروح لدعم مشروع الضبعة
مقـ.تل 5 وإصابة 24 آخرين.. سقوط حافلة في وادٍ قرب مدينة تالاغانغ الباكستانية
دون إصابات.. إخماد حريق بشاحنة نقل ثقيل بالطريق الصحراوي بالإسكندرية
صديق مقرب .. أحمد فريد يكشف تفاصيل طلاق محمد عبد المنصف من فنانة شابة
أول تعليق من الطبيب المصري الحائز على لقب رجل العام في الشرق الأوسط
أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 7-1-2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

محمد بن زايد يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

محمد بن زايد
محمد بن زايد
منار نور

هنأ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وكتب زايد عبر حسابه الشخصي على “إكس”: “بمناسبة عيد الميلاد المجيد، أهنئ المسيحيين الأرثوذكس في الإمارات ومختلف دول العالم، متمنياً لهم ولجميع الشعوب السعادة والسلام والازدهار”.

قداس عيد الميلاد

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، المصلين احتفالهم، حيث زار الكاتدرائية وهنأ قداسة البابا وجميع الحاضرين وجميع المصريين، وألقى كلمة مناسبة.

وحضر للتهنئة في قداس العيد كبار رجال الدولة ووفود من مجلسي النواب والشيوخ، والقوات المسلحة والشرطة، والوزارات والأحزاب السياسية، والنقابات والعديد من الهيئات والمؤسسات. 

كما حضر للتهنئة سفراء عدد من الدول ورجال السلك الدبلوماسي، وممثلو بعض الطوائف المسيحية.

وقدّم نيافة الأنبا إرميا، الأسقف العام، الشكر لجميع المهنئين الذين حضروا الصلاة أو زاروا المقر البابوي أو أرسلوا برقيات تهنئة بالعيد.

واستهلَّ قداسة البابا عظته التي ألقاها بعد قراءة الإنجيل بالتهنئة بالعيد، مقدمًا الشكر إلى الرئيس السيسي، ثم تحدث في موضوع عظة الميلاد التي حملت عنوان «الميلاد مدرسة حب»، حيث تأمل قداسته في صور المحبة التي تجلت في الميلاد، كدعوة لكل إنسان أن تتأصل فيه هذه الصور، وهي:

الوفاء: ويتجلى عندما نالت السيدة العذراء البشارة بأنها ستلد السيد المسيح، وعرفت أيضًا أن أليصابات نسيبتها حبلى في شيخوختها، فذهبت مسرعة لخدمتها. وبرغم صِغر سن السيدة العذراء، فإن وفاءها كان صورة واضحة للحب.

العطاء: حين قدم أهل بيت لحم ما لديهم (مكان المذود)، وهو عطاء يشعر بإنسانية الآخر، حتى وإن كان في صورة فكرة أو حل لمشكلة أو مساعدة.

الاجتهاد: وتجلى في قصة المجوس الذين طالعوا النجم في السماء، وعرفوا من كتبهم أنه دليل على ميلاد ملك لليهود، فاجتهدوا في الترحال ولم تمنعهم خلفيتهم الوثنية، حتى وصلوا حيث قادهم النجم، وقدموا هداياهم للمولود. وكان اجتهادهم صورة من صور الحب.

الأمان: وهو صورة من صور الحب بعد الميلاد، عندما منحته مصر للعائلة المقدسة في وقت الهروب من هيرودس، حيث قدمت لهم الاطمئنان والبيئة الآمنة.

واختتم قداسة البابا بالتأكيد على أن هذه الصور تمنح الإنسان القدرة على أن يعيش إنسانيته كما أرادها الله له.

محمد بن زايد عيد الميلاد المجيد الإخوة الأشقاء

مادورو وزوجته

تفاصيل اعتقال صادمة.. باب فولاذي يجهض هروب مادورو وزوجته وإصابتهما في الرأس

حسام حسن

عضو اتحاد الكرة يكشف حقيقة إيقاف حسام حسن 3 مباريات

مشغولات ذهبية

وسط زيادة الإقبال.. سعر جرام الذهب عيار 21 الآن

فتاة أوكرانية تصافح الرئيس السيسي بقداس عيد الميلاد

فتاة أوكرانية توثّق لحظة مُصافحة الرئيس السيسي بعبارات الفخر في قداس عيد الميلاد | شاهد

ناقلة نفط

غواصة روسية ترافق ناقلة نفط حاولت الولايات المتحدة السيطرة عليها

محمد صلاح

محمد صلاح يُوضّح الحقيقة للاعبين.. ويسعى لرفع الضغط قبل موقعة كوت ديفوار

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

مشغولات ذهبية

عقب وتيرة من الارتفاعات .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

الهلال الأحمر

الهلال الأحمر يمد غزة بأكثر من 6 آلاف طن مساعدات إنسانية وملابس شتوية

صورة من اللقاء

وزيري التعليم العالي والزراعة يناقشان الخطوات التنفيذية الخاصة بإنشاء جامعة الغذاء.. صور

استقبالات البابا تواضروس التهاني من أبناء الكنيسة

مقابلات عيد الميلاد.. البابا تواضروس وسط أبناء الكنيسة بالعباسية

بالصور

سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع دون زيادة وزن

سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع بدون زيادة وزن
وزيري التعليم العالي والزراعة يناقشان الخطوات التنفيذية الخاصة بإنشاء جامعة الغذاء.. صور

صورة من اللقاء
مكرونة الطاسة في 10 دقائق.. طريقة سريعة بطعم المطاعم

مكرونة الطاسة في 10 دقائق
بديل الكولاجين فى كوب..روتين صباحي مهمل مفتاح شباب بشرتك

)بديل الكولاجين فى كوب..روتين صباحي مهمل مفتاح شباب بشرتك
رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

