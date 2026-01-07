كلنا ايد واحدة.. تامر حسني يهنئ جمهوره بعيد الميلاد المجيد

وجه الفنان تامر حسنى رسالة تهنئة لجمهوره ومتابعيه، وذلك بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وكتب تامر حسني عبر خاصية الاستوري على حسابه الرسمى بموقع إنستجرام: «كل سنة وكل إخواتى المسيحيين بخير وصحة وستر وسلام، كل سنة وإحنا إيد واحدة».

ويستعد تامر حسنى، لإشعال أجواء مهرجان «شتاء مدينتي» بإحيائه واحدة من أبرز حفلات الموسم، المقرر إقامتها يوم الخميس 15 يناير.

وكان المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور أعلن الموعد الرسمى للحفل، مؤكدًا أن تامر حسني يُعد المفاجأة الكبرى لنسخة المهرجان هذا العام، مع تحضيرات فنية وتنظيمية خاصة تتماشى مع مكانته الفنية وتاريخه الحافل بالنجاحات.