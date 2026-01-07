قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرصة للحصول على وحدة بديلة.. مد التقديمات 3 أشهر بقانون الإيجار القديم
مع اقتراب شعبان العد التنازلي بدأ.. موعد شهر رمضان 1447هـ وكم تبقى على حلوله؟
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء
قافلة المساعدات الإنسانية "زاد العزة" الـ 111 تدخل قطاع غزة
على عمق 10 كيلومترات .. زلزال يضرب الفلبين بقوة 6.7 ريختر
بعد فرار الزبيدي وقرار بعزله رسميًا.. المجلس القيادي الرئاسي اليمني يعقد اجتماعاً طارئاً
طقس الأربعاء.. شديد البرودة ليلاً وصقيع على المزروعات بهذه المناطق
قافلة جديدة من مساعدات زاد العزة تنطلق من مصر إلى غزة
فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد
42 مليون عداد كهرباء قديم تحت المُراقبة .. هذا ما يحدث إذا تأخرت في الدفع
حكم الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج وتخصيصها ببعض العبادات .. المفتي يجيب
فن وثقافة

كلنا ايد واحدة.. تامر حسني يهنئ جمهوره بعيد الميلاد المجيد

تامر حسني
تامر حسني
يمنى عبد الظاهر

وجه الفنان تامر حسنى رسالة تهنئة لجمهوره ومتابعيه، وذلك بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وكتب تامر حسني عبر خاصية الاستوري على حسابه الرسمى بموقع إنستجرام: «كل سنة وكل إخواتى المسيحيين بخير وصحة وستر وسلام، كل سنة وإحنا إيد واحدة».

ويستعد تامر حسنى، لإشعال أجواء مهرجان «شتاء مدينتي» بإحيائه واحدة من أبرز حفلات الموسم، المقرر إقامتها يوم الخميس 15 يناير.

وكان المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور أعلن الموعد الرسمى للحفل، مؤكدًا أن تامر حسني يُعد المفاجأة الكبرى لنسخة المهرجان هذا العام، مع تحضيرات فنية وتنظيمية خاصة تتماشى مع مكانته الفنية وتاريخه الحافل بالنجاحات.

تامر حسني المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور إخواتى المسيحيين احتفالات عيد الميلاد المجيد

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان
طريقة عمل كيكة البرتقال
متى يكون تنميل اليدين والقدمين أمرًا مقلقا ومتى يكون طبيعيا؟
طريقة عمل لفائف البطاطس بالدجاج والخضار
