هاني شاكر: أسلم راية الفن لـ تامر حسني.. وعمرو دياب أغانيه مختلفة

حل الفنان هاني شاكر، ضيفا على قناة LBC اللبنانية، وتحدث عن حياته الفنية وتطرق لآراءه حول المطربين.

وقال هاني شاكر خلال اللقاء، إنه يسلم راية الفن للفنان تامر حسني، إذ علق: «تامر حبيبي على المستوى الشخصي وغنالي أغنية نسيانك صعب أكيد، عند اختباره في بداية مشواره الفني.. وعمرو دياب نوعية أغانيه مختلفة عن نوعية الأغاني بتاعتي وهو فنان رائع وجميل وله جمهور كبير في كل حتة لكن خاص بيه».

أغاني هاني شاكر

في الأول من سبتمبر الماضي، طرح هاني شاكر أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان "اليوم جميل" عبر جميع المنصات الموسيقية، حيث ظهر فيه بستايل جديد.

ويتضمن الألبوم 9 أغانٍ، هي: "يا ويل حالي"، و"أديتك ورود"، و"حمل الليالي"، و"تعباني حياتي"، و"اليوم جميل"، و"فيه حل"، و"مالكة كل حياتي"، و"عادي"، و"بستان شوك".

وطرح مؤخراً أغنيته الجديدة "انسى اللي خان" عبر جميع المنصات الموسيقية، والتي لاقت تفاعلاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي بفضل الإطلالة الجديدة للفنان.

الأغنية من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل.