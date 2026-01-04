قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لطلب الخير في الدنيا والآخرة.. دعاء ليلة النصف من رجب 2026
عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك
نائبة رئيس فنزويلا: لن نكون مستعمرة لأي دولة وندعو إلى الهدوء والوحدة للدفاع عن البلاد
هافانا تشتعل بعد اعتقال مادورو.. الرئيس الكوبي يقود تظاهرات غاضبة ويطالب أمريكا اللاتينية بجبهة موحدة ضد واشنطن
صاحبة يوم للستات وخلطة فوزية..من هي السيناريست الراحلة هناء عطية
صباح البلد يرصد أسعار الذهب اليوم 4 يناير 2026.. فيديو
ضبط الأسواق ومنع التلاعب.. استعدادات وزارة الزراعة لموسم عيد الميلاد
ابنتها فنانة شابة.. أبرز معلومات عن السيناريست هناء عطية بعد رحيلها
الأهلي يبحث عن المهاجم الحاسم| وخطة عاجلة بين الطموح والحسابات المالية.. توروب يقترح الأجانب والإدارة تدرس الأسماء
أسماء جلال تكشف عن فيلم «4 عرفي» مع أحمد فهمي قريبًا |فيديو
وزير الدفاع الياباني: إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية يُهدّد الأمن والسلام في المنطقة
نتنياهو يشيد بترامب بعد اعتقال مادورو وزوجته
فن وثقافة

هاني شاكر: أسلم راية الفن لـ تامر حسني.. وعمرو دياب أغانيه مختلفة

هاني شاكر - تامر حسني
هاني شاكر - تامر حسني
سعيد فراج

حل الفنان هاني شاكر، ضيفا على قناة LBC اللبنانية، وتحدث عن حياته الفنية وتطرق لآراءه حول المطربين. 

وقال هاني شاكر خلال اللقاء، إنه يسلم راية الفن للفنان تامر حسني، إذ علق: «تامر حبيبي على المستوى الشخصي وغنالي أغنية نسيانك صعب أكيد، عند اختباره في بداية مشواره الفني.. وعمرو دياب نوعية أغانيه مختلفة عن نوعية الأغاني بتاعتي وهو فنان رائع وجميل وله جمهور كبير في كل حتة لكن خاص بيه».

أغاني هاني شاكر 

في الأول من سبتمبر الماضي، طرح هاني شاكر أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان "اليوم جميل" عبر جميع المنصات الموسيقية، حيث ظهر فيه بستايل جديد.

ويتضمن الألبوم 9 أغانٍ، هي: "يا ويل حالي"، و"أديتك ورود"، و"حمل الليالي"، و"تعباني حياتي"، و"اليوم جميل"، و"فيه حل"، و"مالكة كل حياتي"، و"عادي"، و"بستان شوك".

وطرح مؤخراً أغنيته الجديدة "انسى اللي خان" عبر جميع المنصات الموسيقية، والتي لاقت تفاعلاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي بفضل الإطلالة الجديدة للفنان. 

الأغنية من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل.

