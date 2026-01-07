قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جرينلاند والنفط الفنزويلي.. ملامح سياسة ترامب الجديدة للأمن والطاقة.. تفاصيل
أبو شقة يرد على تصريحات سري الدين بشأن اتباعه سياسة الإقصاء وفصل الوفديين
بركان "سيميرو" يثور ست مرات في إندونيسيا وسحب الرماد ترتفع حتى 900 متر
لا تهاون مع المخالفات.. الصحة: إغلاق 32 مركز إدمان غير مرخص في حملة رقابية مكثفة
تفاصيل مشروع إنشاء جامعة الغذاء في مصر لتلبية متطلبات الثورة الصناعية الخامسة
مطلق النار في جامعة براون يعترف بجريمته في مقطع فيديو
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7 يناير 2026
البابا تواضروس: الرئيس السيسي يرعى جميع المصريين ويشاركهم في جميع المناسبات
الأرصاد الجوية: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة نهارًا.. وشديد البرودة ليلًا
شوبير عن مباراة كوت ديفوار: اختبار قوي
البابا تواضروس الثاني يبعث رسائل للمصريين في عيد الميلاد المجيد
لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات «القاهرة ـ الإسكندرية» اليوم الأربعاء 7 يناير 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

النفط يتراجع مع اتفاق أمريكي - فنزويلي يعزز المعروض العالمي

النفط يتراجع مع اتفاق أمريكي - فنزويلي يعزز المعروض العالمي
النفط يتراجع مع اتفاق أمريكي - فنزويلي يعزز المعروض العالمي
أ ش أ

تراجعت أسعار النفط، اليوم "الأربعاء"، بعدما أعلن الرئيس دونالد ترامب توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق لاستيراد نفط خام فنزويلي بقيمة ملياري دولار، في خطوة يُتوقع أن تزيد الإمدادات لدى أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وانخفضت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 81 سنتاً، أو 1.3%، إلى 59.89 دولار للبرميل فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولاراً واحداً، أو 1.7%، إلى 56.13 دولار للبرميل؛ وفق ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي.

ووسع الخامان القياسيان خسائرهما التي تجاوزت دولاراً واحداً في جلسة التداول السابقة، مع ترسخ توقعات بوفرة المعروض العالمي خلال العام الجاري.

ومن المرجح أن يؤدي الاتفاق إلى إعادة توجيه شحنات كانت مخصصة في الأصل إلى الصين، في وقت قد تسعى فيه فنزويلا إلى تصريف ملايين البراميل العالقة في الناقلات ومرافق التخزين، لتجنب مزيد من التصعيد مع الولايات المتحدة.

كان ترامب قد طالب فنزويلا بفتح قطاعها النفطي أمام الشركات الأمريكية، ملوحاً بتصعيد عسكري في حال عدم الامتثال. 

وفي أعقاب ذلك، أعلنت الولايات المتحدة أن قواتها ألقت القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

ويرى محللون أن الاتفاق سيسهم في إبقاء الأسعار منخفضة في سوق تعاني بالفعل من فائض في الإمدادات، وقالوا إن صادرات النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة عطلت السوق الأمريكية في المقام الأول، وهو ما سيعمّق أيضاً فائض المعروض على المستوى العالمي.

وقدر محللو "مورجان ستانلي" أن سوق النفط قد تسجل فائضاً يصل إلى ثلاثة ملايين برميل يومياً خلال النصف الأول من عام 2026، في ظل ضعف نمو الطلب العام الماضي وارتفاع الإمدادات من منتجي "أوبك" وخارجها.

في المقابل، أشار محللو "بي إم آي" التابعة لـ"فيتش سوليوشنز" إلى أن احتمالات زيادة صادرات النفط الفنزويلي منخفض التكلفة قد تدفع إلى تعليق خطط التوسع في الطاقة الإنتاجية داخل الولايات المتحدة ومناطق أخرى. 

وتبيع فنزويلا خامها الرئيسي "ميري" بخصم يقارب 22 دولاراً للبرميل عن سعر خام برنت عند التسليم في موانئها، وأضاف المحللون أن "هذا الأمر قد يرفع الأسعار المتوقعة للنفط على المدى المتوسط".

تراجعت أسعار النفط الرئيس دونالد ترامب الولايات المتحدة استيراد نفط خام فنزويلي أكبر مستهلك للنفط في العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مادورو وزوجته

تفاصيل اعتقال صادمة.. باب فولاذي يجهض هروب مادورو وزوجته وإصابتهما في الرأس

التعدي على أطباء مستشفى كايرو ميديكال

مكنش اتوفّى .. موظف بمستشفى فيديو الماتش المثير في أكتوبر يكشف مفاجأة | خاص

حسام حسن

عضو اتحاد الكرة يكشف حقيقة إيقاف حسام حسن 3 مباريات

مشغولات ذهبية

وسط زيادة الإقبال.. سعر جرام الذهب عيار 21 الآن

فتاة أوكرانية تصافح الرئيس السيسي بقداس عيد الميلاد

فتاة أوكرانية توثّق لحظة مُصافحة الرئيس السيسي بعبارات الفخر في قداس عيد الميلاد | شاهد

أرشيفية

عداء قديم في الغرف المغلقة.. من هو العقل المدبر وراء سقوط مادورو؟

ناقلة نفط

غواصة روسية ترافق ناقلة نفط حاولت الولايات المتحدة السيطرة عليها

محمد صلاح

محمد صلاح يُوضّح الحقيقة للاعبين.. ويسعى لرفع الضغط قبل موقعة كوت ديفوار

ترشيحاتنا

وزير الزراعة والتعليم العالي

الحكومة تبحث تفاصيل مشروع إنشاء جامعة الغذاء في مصر

سفير مصر لدى الكويت، السفير محمد أبوالوفا

سفير مصر بالكويت: الاحتفال بعيد الميلاد المجيد فرصة لتجديد التأكيد على وحدة النسيج الوطني المصري

وزيرا الري والخارجية يبحثان الجهود المشتركة في قضايا المياه على المستويين الإقليمي والدولي

وزيرا الري والخارجية: مصر ترفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي بحوض النيل الشرقي

بالصور

مكرونة الطاسة في 10 دقائق.. طريقة سريعة بطعم المطاعم

مكرونة الطاسة في 10 دقائق
مكرونة الطاسة في 10 دقائق
مكرونة الطاسة في 10 دقائق

بديل الكولاجين فى كوب..روتين صباحي مهمل مفتاح شباب بشرتك

)بديل الكولاجين فى كوب..روتين صباحي مهمل مفتاح شباب بشرتك
)بديل الكولاجين فى كوب..روتين صباحي مهمل مفتاح شباب بشرتك
)بديل الكولاجين فى كوب..روتين صباحي مهمل مفتاح شباب بشرتك

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان
قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان
قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

طريقة عمل كيكة البرتقال في المنزل.. طعم غني وخطوات سهلة

طريقة عمل كيكة البرتقال
طريقة عمل كيكة البرتقال
طريقة عمل كيكة البرتقال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد