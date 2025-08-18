أفضل المقاصد السياحية العالمية.. الملياردير خلف الحبتور يتغزل في الساحل الشمالي

أعرب رجل الأعمال والملياردير الإماراتي خلف الحبتور، عن إعجابه الشديد بمنطقة الساحل الشمالي خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس.

وقال رجل الأعمال الإماراتي “وصلنا بحمدالله بخير وسلامة انا وأحفادي إلى البلد التي نحبها ونشتاق لها، ونشتاق لأهلها الطيبين، مصر أم الدنيا”.

وأضاف الحبتور “نقضي عطلة قصيرة في ‎الساحل الشمالي الجميل، حيث الشمس، والهواء، والروح الطيبة التي لا تغيب عن أرض الكنانة”.

وأوضح الحبتور “أحرص علي زيارة ‎الساحل الشمالي كل صيف وفي رأيي هو مكان يتميز عن كثير من المقاصد السياحية العالمية”.

واختتم حديثه قائلا “أسأل الله أن يديم الأمن والسكينة على مصر وأهلها. اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلادنا العربية دار خير ومحبة وسلام”.