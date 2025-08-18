دولة أوروبية تشتري أسلحة من إسرائيل بقيمة 1.63 مليار دولار

أبرمت صربيا صفقة أسلحة مع إسرائيل بقيمة 1.63 مليار دولار، حيث ستُزوّد شركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية الجيش الصربي بمجموعة واسعة من الأسلحة والأنظمة لتطوير قدراته في إطار عملية تحديث مستمرة.

في الأسبوع الماضي، كشفت شركة إلبيت بتوقيعها صفقة كبيرة بقيمة 1.63 مليار دولار، دون الكشف عن الدولة التي اشترت معداتها.

تشمل الحزمة أكبر طائرة بدون طيار من إلبيت، هيرمس 900، إلى جانب صواريخ دقيقة بعيدة المدى، وأنظمة حرب إلكترونية، ومنصات قيادة وتحكم مُصممة لتعزيز العمليات في ساحة المعركة.

وأعلنت الشركة أن رفضها الكشف عن هوية العميل جاء استجابةً لطلب السرية من العميل.

وصرح مصدر أمني لموقع كالكاليست الإسرائيلي أن وزارة الدفاع الصربية تعتزم من خلال هذه الصفقة تحسين قدراتها العملياتية بشكل كبير، لا سيما في ظل الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، والتي دخلت عامها الرابع.

في الأسبوع الماضي، نشرت الشركة أيضًا نتائجها المالية للربع الثاني، والتي أظهرت نموًا في المبيعات تجاوز 21% على أساس سنوي لتصل إلى 1.97 مليار دولار أمريكي، مع زيادة في الأرباح بأكثر من 60%.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أعلنت شركة إلبيت أيضًا عن طلب بقيمة 900 مليون شيكل (244 مليون دولار أمريكي) من وزارة الدفاع الإسرائيلية لإنتاج أنواع مختلفة من الذخائر، بما في ذلك صواريخ رامبيج جو-أرض الدقيقة.

يُذكر أن هذا يأتي بعد أن كُشف الشهر الماضي أن سويسرا تدرس إلغاء صفقة لشراء طائرات مسيّرة من "إلبيت سيستمز" بقيمة 380 مليون دولار، وفق ما ذكرته صحيفة NZZالسويسرية. وقالت الصحيفة إن "طائرة المراقبة الجديدة تعد بأكثر مما تستطيع أن تحقق، وإن وزارة الدفاع السويسرية تدرس إلغاء الصفقة".