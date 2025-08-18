أول رد فعل روسي على قمة ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض

شارك كيريل دميترييف، أحد أبرز مساعدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تصريحًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قلل فيه من أهمية وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

ونشر دميترييف على منصة إكس، أثناء مؤتمر صحفي عقده ترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اقتباسًا من الرئيس الأمريكي: "جميع اتفاقيات السلام التي عقدتها أُبرمت دون وقف إطلاق نار".

في وقت سابق، نشر دميترييف: "السلام الدائم مقابل وقف إطلاق النار المؤقت".

لطالما رفض الكرملين مطالب ترامب وقادة غربيين آخرين بالموافقة على وقف إطلاق النار في أوكرانيا وبدلًا من ذلك، دفع باتجاه اتفاق شامل لتسوية الحرب ومعالجة ما يسميه الكرملين "الأسباب الجذرية" للصراع.

وقال الرئيس الأوكراني ردًا على سؤال أحد المراسلين عن الضمانات الأمنية اللازمة لإبرام أي اتفاق، إن بلاده بحاجة إلى "كل شيء".

وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا تحتاج أولًا إلى جيش قوي، يشمل الأسلحة والأفراد والتدريب والاستخبارات، بحسب ما أوردته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وأوضح، أن كل هذا يعتمد على "دول كبرى"، مثل الولايات المتحدة وحلفاء آخرين.