زيلينسكي: الأسلحة الأمريكية ضرورية لدفاع أوكرانيا

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الاثنين عن امتنانه لبرنامج حلف شمال الأطلسي الناتو الجديد الذي يسمح للدول الأعضاء بشراء أسلحة من الولايات المتحدة لإرسالها إلى أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني خلال اجتماعه في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "نحن ممتنون لهذا البرنامج وهذه الفرصة. نحن ممتنون لأوروبا - فهم يدفعون ثمن ذلك".

وأشاد الرئيس ترامب أيضًا بالبرنامج، لأنه يعني أن الولايات المتحدة "لا تقدم شيئًا" لأوكرانيا بشكل مباشر، بل تبيع معداتها العسكرية لحلفاء كييف.

وأكد زيلينسكي أن الأسلحة الأمريكية ضرورية لدفاع أوكرانيا.

وقال: "لا أحد في أوروبا يمتلك هذا الكم من أنظمة الدفاع الجوي مثل صواريخ باتريوت. نحن بحاجة ماسة إليها".