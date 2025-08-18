زيلينسكي يوافق على عقد اجتماع ثلاثي مع ترامب وبوتين

أكد الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، اليوم الاثنين أنه منفتح على عقد اجتماع ثلاثي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتفاوض على إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وبعد انطلاق اجتماع ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض أكد الرئيس الأمريكي أنه لقاء "مهم للغاية"، وشكر زيلينسكي ترامب على سعيه لإنهاء حرب روسيا ضد بلاده.

ووصل زيلينسكي إلى البيت الأبيض قبل وقت قليل، واستقبله ترامب عند عتبة مقر الرئاسة، بعد أن شق موكب زيلينسكي طريقه عبر الممر المزين بالأعلام، والذي اصطف عليه أفراد من الجيش الأمريكي بزيهم الرسمي، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

بعد مصافحة وتبادل كلمات الترحيب، رد ترامب قائلًا: "نحن نحبهم"، بينما صرخ أحد المراسلين بسؤال حول رسالته لأوكرانيا.

سيحضر نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس الاجتماع، الذي سينضم إليه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرز، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.