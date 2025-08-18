زيلينسكي يحذر ترامب والقادة الأوروبيين: لا تتوقعوا هذا الأمر من بوتين

قال الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، اليوم الاثنين إن القادة الأوروبيين "نسّقوا" مواقفهم قبل لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، وإن هدفهم الرئيسي هو "سلام موثوق ودائم لأوكرانيا ولأوروبا بأسرها".

وكتب زيلينسكي عبر حسابه بمنصة إكس : "لا ينبغي أن نتوقع من بوتين أن يتخلى طواعية عن العدوان ومحاولات الغزو الجديدة".

كما شارك الرئيس الأوكراني مقطع فيديو يُظهر القادة الأوروبيين وهم يُحيّون بعضهم البعض ويتعانقون في اجتماع سابق في واشنطن.

وتابع "لهذا السبب، يجب أن يكون الضغط مُجديًا، ويجب أن يكون ضغطًا مُشتركًا - من الولايات المتحدة وأوروبا، ومن كل من يحترم الحق في الحياة والنظام الدولي في العالم".

وبدأ توافد زعماء أوروبيون إلى البيت الأبيض قبيل المحادثات مع ترامب، بشأن وقف الحرب الأوكرانية، بعد قمة ألاسكا التي عقدت الجمعة الماضية وجمعت ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

سيحضر نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس الاجتماع، الذي سينضم إليه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرز، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

وعقد ترامب أيضًا قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة، وهو اجتماع لم يُدعَ إليه زيلينسكي. وصف ترامب القمة بأنها "مثمرة"، لكنه لم يعلن عن اتفاق لوقف إطلاق النار.