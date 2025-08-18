نبيل فهمي.. خبرة نصف قرن تقوده إلى الجامعة العربية

يعد نبيل فهمي أحد الدبلوماسيين المصريين المخضرمين، وهو شخصية بارزة في السياسة الخارجية بدأ مسيرته بوزارة الخارجية المصرية، وشغل مناصب عدة، منها نائب وزير الخارجية، ومستشار للرئيس لشؤون العلاقات الخارجية بين 1974 و1978، بالإضافة إلى عمله ضمن بعثات مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف ونيويورك، وهو المرشح الأبرز لتولي منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية خلفا للسفير أحمد أبو الغيط.

مناصب نبيل فهمي

تدرج فهمي وهو من مواليد مواليد 1951 في العديد من المناصب السياسية والدبلوماسية حيث شغل منصب سفير مصر لدى اليابان من 1997 حتى 1999، ثم سفير مصر لدى الولايات المتحدة من أكتوبر 1999 وحتى سبتمبر 2008.

خلال فترة عمله في واشنطن، تَولى رئاسة "مجلس الأمم المتحدة الاستشاري لشؤون نزع السلاح" في عام 2001، وكان نائبًا لرئيس لجنة الأمن ونزع السلاح في الجلسة الـ44 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

في يوليو 2013، عُيّن وزيرًا للخارجية في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، واستمرت ولايته حتى يونيو 2014، قاد خلالها استراتيجية لإعادة توجيه السياسة الخارجية المصرية وتنويع شركائها الدوليين، وتحديث الهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية.

بعد خدمته الحكومية، تحول إلى العمل الأكاديمي، حيث أسس عام 2009 كلية الشؤون العالمية والسياسة العامة (GAPP) في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتولى عمادتها حتى عام 2014، ومن بعدها استمر كأستاذ ومؤسس لهذه الكلية حتى أصبح عميدًا فخريا.

كما عمل في مؤسسات دولية كمشروع منع الانتشار في معهد مونتيري (James Martin Center) ككرسي غير مقيم لمنطقة الشرق الأوسط، وشارك في هيئات استشارية دولية مثل منتدى بكين، ومدرسة هيرتي للحكم ببرلين.

كتب نبيل فهمي

إلى جانب مسيرته المهنية، أصدر كتابه بالإنجليزية Egypt’s Diplomacy in War, Peace, and Transitionفي فبراير 2020، وتبعه بالإصدار العربي "من قلب الحدث" عام 2022 وله مقالات عديدة في الصحف العربية والدولية حول الأمن الإقليمي، نزع السلاح وملف إيران والأزمات العربية.

ترشح نبيل فهمي لجامعة الدول العربية

وخلال الساعات القليلة الماضية تداولت تقارير مسألة ترشح نبيل فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية خلفا للسفير أحمد أبو الغيط، الذي تنتهي ولايته الثانية في يونيو 2026.

جامعة الدولة العربية

يُذكر أن هذا المنصب تقليديًا يُمنح لمصر باستثناء فترة واحدة عندما تولى التونسي الشاذلي القليبي المنصب بين 1979 و1990 خلال فترة تجميد عضوية مصر في جامعة الدول العربية ونقل مقرها إلى تونس بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل.

ويأتي ترشح نبيل فهمي لهذا المنصب، في ظل ظرف دولي استثنائي لمنطقة الشرق الأوسط والأمة العربية والوضع الخطير الذي تمر به القضية الفلسطينية التي تعد القضية المركزية والأولوية الأولى لجامعة الدول العربية منذ أنشئت قبل 80 عاما.