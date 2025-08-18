بن غفير يهدد نتنياهو بعد أنباء موافقة حماس على مقترح الهدنة في غزة

هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الإثنين، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في حال قبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة واصفا ذلك بأنه سيكون كارثة لأجيال وضياع فرصة تاريخية.

وجاءت تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، عقب إعلان حركة حماس موافقتها على صيغة جديدة تتعلق بملف الأسرى.

وقال الوزير المتطرف بن غفير: "إذا خضع نتنياهو لحماس وأوقف الحرب، فسيكون ذلك كارثة لأجيال وضياع فرصة تاريخية"، مضيفا: "في المرة السابقة، فوّت رئيس الحكومة إنذار الرئيس ترامب الذي طالب بالإفراج عن جميع الأسرى أو مواجهة الجحيم، رغم أنني حذرته من أن هذا خطأ تاريخي".

وأضاف بن غفير: "لدينا الآن فرصة لحسم المعركة مع حماس، وأقول لرئيس الوزراء: لا تملك تفويضًا للمضي في صفقة جزئية أو عدم حسم المواجهة مع حماس".