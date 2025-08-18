قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري والقناة الناقلة
وزير الخارجية ورئيس الوزراء الفلسطيني يزوران مركز الإمداد الغذائي "المطبخ الإنساني" بالشيخ زويد
نقل مباريات الزمالك إلى ستاد هيئة قناة السويس
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الإثنين
سلامة داود يؤم المصلين بصلاة الجنازة على رئيس هيئة التمريض بمستشفى سيد جلال
كان يمكن إنقاذه.. لميس الحديدي تعلق على وفاة تيمور تيمور
رويترز: حماس أبلغت الوسطاء بموافقتها على أحدث مقترح لوقف إطلاق النار بغزة
قاتل أطفال.. طرد إسرائيلي من صالون حلاقة في أستراليا |شاهد
سيظل منهلا لطلاب العلم.. شيخ الأزهر ينعى عميد كلية اللغة العربية بالزقازيق الأسبق
خفض الأسعار 20% رسمياً .. رئيس الوزراء يعلن مفاجآة
بعد واقعة سائق «النقل الذكي».. ما عقوبة تعاطي المخدرات أثناء القيادة؟
رسميا.. نقل مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري إلى ستاد السلام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

نريد صفقة.. عائلات الرهائن الإسرائيليين يتوسلون لترامب

قسم الخارجي

ناشد عائلات الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في رسالة مفتوحة بضرورة إبرام صفقة للإفراج عن ذويهم الموجودين في قبضة فصائل المقاومة الفلسطينية.

وكتب منتدى الرهائن وعائلات المفقودين في رسالة مفتوحة إلى ترامب: "يجب على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد "صفقة الصفقات" لوقف الحرب في غزة وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن الخمسين الذين ما زالوا في أسر حماس".

وُضعت الرسالة في أعقاب الاحتجاجات والإضرابات التي عمت البلاد للمطالبة بإعادة الرهائن، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وجاء في الرسالة، مُشيدًا بجهود ترامب للتوسط بين روسيا وأوكرانيا: "لقد تحدثتَ بقوة عن إنهاء الحروب وإحلال السلام". 

وأضافت "العالم بحاجة ماسة إلى قادة مثلك، قادرين على تحويل دوامات العنف التي لا تنتهي إلى أمل. نحن بحاجة إلى "صفقة الصفقات"، صفقة تُوقف القتال وتُعيد جميع الرهائن الستين إلى ديارهم قبل فوات الأوان".

وأعرب المنتدى عن قلقه من أن استمرار القتال في قطاع غزة لن يُعرّض سوى الرهائن المتبقين للخطر.

وتابع "كل قنبلة تسقط، وكل يوم تستمر فيه هذه الحرب، يُعرّض الرهائن الأحياء لخطر الإعدام الوشيك، ويهدد بإخفاء جثث الموتى إلى الأبد".

ترامب: يجب تدمير حماس قبل عودة الرهائن

تأتي رسالة المنتدى في الوقت الذي لجأ فيه ترامب إلى وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا على ضرورة تدمير حماس قبل عودة الرهائن إلى ديارهم.

وأضاف أنه "لن نرى عودة الرهائن المتبقين إلا بعد مواجهة حماس وتدميرها! كلما أسرعنا في ذلك، زادت فرص النجاح."

وقال أيضًا: "تذكروا، أنا من فاوض وحرر مئات الرهائن وأُطلق سراحهم إلى إسرائيل (وأمريكا!). أنا من أنهى ست حروب في ستة أشهر فقط. أنا من دمّر المنشآت النووية الإيرانية. العبوا للفوز، أو لا تلعبوا أبدًا! شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر!".

عائلات الرهائن الإسرائيليين الرهائن الإسرائيليين الرئيس الأمريكي ترامب فصائل المقاومة الفلسطينية المقاومة الفلسطينية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

