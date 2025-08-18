نريد صفقة.. عائلات الرهائن الإسرائيليين يتوسلون لترامب

ناشد عائلات الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في رسالة مفتوحة بضرورة إبرام صفقة للإفراج عن ذويهم الموجودين في قبضة فصائل المقاومة الفلسطينية.

وكتب منتدى الرهائن وعائلات المفقودين في رسالة مفتوحة إلى ترامب: "يجب على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد "صفقة الصفقات" لوقف الحرب في غزة وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن الخمسين الذين ما زالوا في أسر حماس".

وُضعت الرسالة في أعقاب الاحتجاجات والإضرابات التي عمت البلاد للمطالبة بإعادة الرهائن، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وجاء في الرسالة، مُشيدًا بجهود ترامب للتوسط بين روسيا وأوكرانيا: "لقد تحدثتَ بقوة عن إنهاء الحروب وإحلال السلام".

وأضافت "العالم بحاجة ماسة إلى قادة مثلك، قادرين على تحويل دوامات العنف التي لا تنتهي إلى أمل. نحن بحاجة إلى "صفقة الصفقات"، صفقة تُوقف القتال وتُعيد جميع الرهائن الستين إلى ديارهم قبل فوات الأوان".

وأعرب المنتدى عن قلقه من أن استمرار القتال في قطاع غزة لن يُعرّض سوى الرهائن المتبقين للخطر.

وتابع "كل قنبلة تسقط، وكل يوم تستمر فيه هذه الحرب، يُعرّض الرهائن الأحياء لخطر الإعدام الوشيك، ويهدد بإخفاء جثث الموتى إلى الأبد".

ترامب: يجب تدمير حماس قبل عودة الرهائن

تأتي رسالة المنتدى في الوقت الذي لجأ فيه ترامب إلى وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا على ضرورة تدمير حماس قبل عودة الرهائن إلى ديارهم.

وأضاف أنه "لن نرى عودة الرهائن المتبقين إلا بعد مواجهة حماس وتدميرها! كلما أسرعنا في ذلك، زادت فرص النجاح."

وقال أيضًا: "تذكروا، أنا من فاوض وحرر مئات الرهائن وأُطلق سراحهم إلى إسرائيل (وأمريكا!). أنا من أنهى ست حروب في ستة أشهر فقط. أنا من دمّر المنشآت النووية الإيرانية. العبوا للفوز، أو لا تلعبوا أبدًا! شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر!".