باريس تهدد إسرائيل برد قوي بعد أنباء غلق القنصيلة الفرنسية في القدس

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين أنه سيكون هناك رد فعل قوي إذا أغلقت إسرائيل قنصلية باريس في القدس المحتلة.

وأوضحت الخارجية الفرنسية أن إسرائيل لم تبلغها بإغلاق القنصلية في القدس.

وكانت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، نقلت عن مسئول إسرائيلي أمس بأن وزير الخارجية جدعون ساعر سيوجه بإغلاق القنصلية الفرنسية في القدس ردًا على خطط الرئيس إيمانويل ماكرون للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأثار ساعر هذه القضية في اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي أمس الأحد، ومن المتوقع اتخاذ قرار قريبًا، وفقًا لما ذكرته صحيفة إسرائيل اليوم.

وصرح ماكرون في يوليو أن بلاده ستعترف رسميًا بدولة فلسطينية خلال اجتماع للأمم المتحدة في سبتمبر، مما أثار موجة من التصريحات المماثلة من دول غربية بارزة.