إصابة 3 سوريين في هجوم إسرائيلي على جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الإثنين، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن هجوما على «وادي العصافير- ​الخيام»​ قرب معمل للحجارة؛ ما أدى إلى إصابة 3 سوريين.

وأوضح موقع "النشرة" الإخباري اللبناني، أن جيش الاحتلال شن الهجوم بطائرة مسيرة بدون طيار، ألقت قنبلة باتجاه وادي العصافير- ​الخيام​ قرب معمل للحجارة، في جنوب لبنان.

وأشار إلى أن الهجوم الإسرائيلي أسفر عن إصابة 3 سوريين بجروح متفاوتة، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، أن كلًا من بريطانيا وباكستان أكدتا دعمهما لتمديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، وذلك قبيل جلسة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي نهاية الشهر الجاري للبت في تجديد ولايتها.

وقالت “الخارجية اللبنانية”، في بيان رسمي، إنها تواصل اتصالاتها ومساعيها الدبلوماسية لضمان التمديد للقوات الدولية وفق الصيغة التي يتمسك بها لبنان، والتي تحافظ على دور "اليونيفيل" دون تعديل في مهماتها أو صلاحياتها.