قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصادر مصرية: مقترح الوسطاء يتضمن بدء مناقشة الصفقة الشاملة أو الوقف الدائم
سعر اشتراك المترو للطلبة 2025 .. تخفيض يصل إلى 90%
نقل مباراة الأهلي وبيراميدز إلى استاد السلام بعد غلق القاهرة الدولي
مصادر مصرية للقاهرة الإخبارية: مقترح بوقف مؤقت للعمليات العسكرية بغزة لـ60 يومًا
خارجية الشيوخ: الدولة المصرية تؤكد مسؤولياتها القومية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني
مصادر للقاهرة الإخبارية: حماس وافقت على مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة
وزير الخارجية يرافق رئيس الوزراء الفلسطيني لزيارة الجرحى الفلسطينيين بمستشفى العريش العام
المقاولون العرب يكشف الحالة الصحية للاعب أمير عابد بعد تعرضه لحادث سير
موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري والقناة الناقلة
وزير الخارجية ورئيس الوزراء الفلسطيني يزوران مركز الإمداد الغذائي "المطبخ الإنساني" بالشيخ زويد
نقل مباريات الزمالك إلى ستاد هيئة قناة السويس
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الإثنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأب الروحي لنتنياهو.. رئيس الكونجرس اليهودي العالمي يشن هجوما لاذعا على إسرائيل

رئيس الكونجرس اليهودي العالمي، رونالد ستيفن لاودر
رئيس الكونجرس اليهودي العالمي، رونالد ستيفن لاودر
قسم الخارجي

شن رئيس الكونجرس اليهودي العالمي، رونالد ستيفن لاودر، هجوما لاذعا على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، واصفا بعض الوزراء في الحكومة بـ"المتطرفين".

ودعا رئيس الكونجرس اليهودي العالمي، في مقال رأي نشر، الأحد، على موقع صحيفة "عرب نيوز"، الحكومة الإسرائيلية، إلى "شجب التطرف الذي يجتاحها"، موجها حديثه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلاً إن "الصمت على التصريحات والسلوكيات المتشددة قد يُفهم على أنه قبول" بهذه السياسات.

واعتبر “لاودر” أن إسرائيل لا تمثل هؤلاء الوزراء المتطرفين، في إشارة إلى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، ووزير الأمن الداخلي إيتمار بن جفير.

وأشار إلى أن "نتنياهو وحكومته يتحملون مسؤولية تصرفات وتعبيرات الوزراء بوضوح: هذه الآراء لا تعكس القيم أو الموقف الرسمي لإسرائيل".

وطالب رئيس الكونجرس اليهودي العالمي، قادة إسرائيل، بأن “تعزز كلماتهم وأفعالهم العدالة والسلام والوحدة لجميع من يعتبرون هذا المكان وطناً لهم”.

وأوضح أن التداعيات الدبلوماسية للحكومة الإسرائيلية المتطرفة "واضحة"، إذ أعربت الخارجية الأمريكية عن استيائها، في حين أعرب زعماء أوروبيون عن "مخاوف جدية"، فيما تدرس بعض الحكومات اتخاذ تدابير ضد تل أبيب.

ودعا “لاودر”- الذي لطالما اعتبرته الأوساط الإسرائيلية الأب الروحي لنتنياهو، إذ قدمه في ثمانينيات القرن الماضي إلى العمل السياسي- الحكومة الإسرائيلية، إلى المضي قدماً في مسار الحوار والمفاوضات عوضاً عن "الاستسلام للأصوات المتطرفة".

ونبّه إلى أن "التاريخ سيحكم على قيادات إسرائيل"، إذا ما اختارت "مسار الرؤية والمسؤولية والوحدة"، أم "تركت البوصلة تُسلَب منها لصالح خطاب الانقسام الداخلي".

واستشهد “لاودر”، في مقاله، بتصريحات وزيري المالية سموتريتش وبن جفير، وانتقدهما بشكل حاد، إثر تصاعد خطابهما المتطرف الذي "يهدد استقرار المسعى نحو حل الدولتين".

الأب الروحي لنتنياهو الأب الروحي رئيس الكونجرس اليهودي العالمي الكونجرس اليهودي العالمي حكومة الاحتلال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وزير المالية الإسرائيلي سموتريش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

محكمة

اعترافات جديدة في مطاردة فتيات الواحات.. طالب هندسة: هم اللي ضحكوا

صورة أرشيفية

تفاصيل صادمة.. فتاة تحبس نفسها لمدة ٢٥ سنة في غرفتها وتخرج وهي بعمر الأربعينات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

تقليل الاغتراب 2025

نتيجة تقليل الاغتراب.. موعد ظهورها ورابط مباشر للاطلاع عليها

أسعار الدولار- صورة أرشيفية

أسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الإثنين

سعد الصغير

شمس: سعد الصغير خطفني ومضاني على إيصالات

ترشيحاتنا

كارول سماحة

كارول سماحة تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة على إنستجرام

سيمون وجميل راتب

من أجمل الشخصيات.. سيمون تحيي ذكرى ميلاد جميل راتب

بوستر حفل رامي صبري

شنطة فرعونية في دبي.. سر مفاجأة رامي صبري لجمهور حفل الإمارات

بالصور

طريقة عمل البقلاوة الأصلية.. رقائق العشق المقرمش

طريقة عمل البقلاوة الأصلية: رقائق من العشق المقرمش!
طريقة عمل البقلاوة الأصلية: رقائق من العشق المقرمش!
طريقة عمل البقلاوة الأصلية: رقائق من العشق المقرمش!

بخدعة ذكية .. سيارة تويوتا بريوس بنسبة خفض انبعاثات 90%

تويوتا بريوس
تويوتا بريوس
تويوتا بريوس

استدعاء 14 ألف سيارة نيسان عالميًا بسبب عيب خطير

نيسان
نيسان
نيسان

من الكُتّاب إلى التابلت كيف اختلفت العودة إلى المدارس بين الماضي والحاضر؟

من الكُتّاب إلى التابلت كيف اختلفت العودة إلى المدارس بين الماضي والحاضر؟
من الكُتّاب إلى التابلت كيف اختلفت العودة إلى المدارس بين الماضي والحاضر؟
من الكُتّاب إلى التابلت كيف اختلفت العودة إلى المدارس بين الماضي والحاضر؟

فيديو

المتهمين

ضبط بائع متجول وصاحب محل يتشاجران بالعصا الخشبية بالإسكندرية.. فيديو

المتهمين

عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

اطلقوا ورجعوا تاني

حب لا يموت.. نجوم فاجأوا الجمهور بعودة بعد الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

المزيد