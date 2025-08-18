الأب الروحي لنتنياهو.. رئيس الكونجرس اليهودي العالمي يشن هجوما لاذعا على إسرائيل

شن رئيس الكونجرس اليهودي العالمي، رونالد ستيفن لاودر، هجوما لاذعا على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، واصفا بعض الوزراء في الحكومة بـ"المتطرفين".

ودعا رئيس الكونجرس اليهودي العالمي، في مقال رأي نشر، الأحد، على موقع صحيفة "عرب نيوز"، الحكومة الإسرائيلية، إلى "شجب التطرف الذي يجتاحها"، موجها حديثه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلاً إن "الصمت على التصريحات والسلوكيات المتشددة قد يُفهم على أنه قبول" بهذه السياسات.

واعتبر “لاودر” أن إسرائيل لا تمثل هؤلاء الوزراء المتطرفين، في إشارة إلى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، ووزير الأمن الداخلي إيتمار بن جفير.

وأشار إلى أن "نتنياهو وحكومته يتحملون مسؤولية تصرفات وتعبيرات الوزراء بوضوح: هذه الآراء لا تعكس القيم أو الموقف الرسمي لإسرائيل".

وطالب رئيس الكونجرس اليهودي العالمي، قادة إسرائيل، بأن “تعزز كلماتهم وأفعالهم العدالة والسلام والوحدة لجميع من يعتبرون هذا المكان وطناً لهم”.

وأوضح أن التداعيات الدبلوماسية للحكومة الإسرائيلية المتطرفة "واضحة"، إذ أعربت الخارجية الأمريكية عن استيائها، في حين أعرب زعماء أوروبيون عن "مخاوف جدية"، فيما تدرس بعض الحكومات اتخاذ تدابير ضد تل أبيب.

ودعا “لاودر”- الذي لطالما اعتبرته الأوساط الإسرائيلية الأب الروحي لنتنياهو، إذ قدمه في ثمانينيات القرن الماضي إلى العمل السياسي- الحكومة الإسرائيلية، إلى المضي قدماً في مسار الحوار والمفاوضات عوضاً عن "الاستسلام للأصوات المتطرفة".

ونبّه إلى أن "التاريخ سيحكم على قيادات إسرائيل"، إذا ما اختارت "مسار الرؤية والمسؤولية والوحدة"، أم "تركت البوصلة تُسلَب منها لصالح خطاب الانقسام الداخلي".

واستشهد “لاودر”، في مقاله، بتصريحات وزيري المالية سموتريتش وبن جفير، وانتقدهما بشكل حاد، إثر تصاعد خطابهما المتطرف الذي "يهدد استقرار المسعى نحو حل الدولتين".