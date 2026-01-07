قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بيعا وشراء.. سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم

علياء فوزى

يرصد موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الذهب وتحركاته في مصر بمستهل التعاملات المسائية اليوم الأربعاء  7 يناير 2026 وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر اليوم الأربعاء  

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر  بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 6800 جنيه.

وبلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6775 جنيها.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر بيع جرام  الذهب عيار 22 إلى 6235 جنيها.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 22  نحو 6210 جنيهات.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 5950  جنيهًا.

ووصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر إلى نحو 5930 جنيها.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم  5100 جنيه. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم  إلى 5085 جنيها. 

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3965 جنيهًا. 

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم  3955  جنيهًا. 

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 12  اليوم إلى 3400 جنيه.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 12 اليوم 3390 جنيها.  

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر بيع  الجنيه الذهب اليوم حوالي  47600 جنيه.

ووصل  سعر شراء الجنيه الذهب اليوم لنحو 47444  جنيهًا.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو211505 جنيهات.

سجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 210795  جنيها.

سعر الذهب عالميا 

الأونصة بالدولار: تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4444.37  دولار أمريكي.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا:
يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا:
عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب:
تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.

أسعار الذهب سعر بيع جرام الذهب سعر الذهب عيار 21 سعر الجنيه الذهب سعر الأونصة الذهبية

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

