نتنياهو يعقد اجتماعًا طارئًا للرد على اعتراف أوروبا بالدولة الفلسطينية

يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعًا أمنيًا سياسيًا مساء اليوم الاثنين بشأن رد دولة الاحتلال على نوايا الدول الأوروبية للاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر المقبل.

تفكيك السلطة الفلسطينية

من المتوقع أن يطالب وزير المالية الإسرائيلي بتسئيل سموتريتش ببسط السيادة على الضفة الغربية المحتلة وتفكيك السلطة الفلسطينية فورًا.

وقبل نحو ثلاثة أشهر، أعلن سموتريتش تعليق تحويلات الأموال إلى السلطة الفلسطينية ونيته عدم تمديد فترة التعويض للبنوك الإسرائيلية التي تحول أموالًا إليها.

وقد أكد مكتبه أن ذلك تم من خلال إلغاء التعويض الممنوح للبنوك المراسلة فيما يتعلق بالبنوك العاملة في السلطة الفلسطينية.

وحتى تلك اللحظة، لم يقم سموتريتش بتأخير تحويل الأموال إلا من حين لآخر، لكنه لم يأمر بوقفها تمامًا.

الدول الأوروبية تعترف بدولة فلسطين

وأعلنت كل من فرنسا والمملكة المتحدة نيتهما للاعتراف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر، إلى جانب دول أوروبية وغير أوروبية أخرى.

كانت أستراليا آخر من أعلن اعتزامه الاعتراف بدولة فلسطين، بينما ستتبع كندا، وهي حليف غربي مهم آخر، هذا المسار.

الدولتان اللتان لم تتخذا موقفًا بعد في هذا الوضع هما نيوزيلندا، التي صرّح وزير خارجيتها وينستون بيترز بأنه يدرس بعناية الاعتراف بدولة فلسطينية، والدنمارك، التي قالت رئيسة وزرائها ميت فريدريكسن إنه على الرغم من إدانة بلادها لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلا أنها لا تؤيد الاعتراف بدولة فلسطينية في الوقت الحالي.