وزير الخارجية ورئيس الوزراء الفلسطيني يزوران مركز الإمداد الغذائي "المطبخ الإنساني" بالشيخ زويد

تفقد د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية ود. محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، مركز الإمداد الغذائي "المطبخ الإنساني" التابع لجمعية الهلال الأحمر المصري بالشيخ زويد، وذلك خلال زيارتهما لمدينة العريش ومعبر رفح اليوم الإثنين، وبحضور د. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

شهدت الزيارة تفقد جهود المطبخ الإنساني في توفير المساعدات الغذائية للفلسطينيين في قطاع غزة تحت إشراف الهلال الأحمر المصري، حيث قدمت د. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عرضاً بشأن مهام وواجبات "المطبخ الإنساني"، كما استعرضت د. آمال إمام المديرة التنفيذية لجمعية الهلال الاحمر المصري جهود "المطبخ الإنساني" فى توفير المساعدات الغذائية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، ونجاحه حتى الآن في إدخال ٢ مليون رغيف خبز، وما يزيد عن نصف مليون وجبة ساخنة، وما يزيد عن ٧٠٠ الف وجبة جافة.

من جانبهما، ثمن وزير الخارجية والهجرة ورئيس الوزراء الفلسطيني الجهود الدؤوبة التي يقوم بها "المطبخ الإنساني" من أجل تعزيز الاستجابة للوضع الإنساني الصعب في قطاع غزة، حيث تم التأكيد على ضرورة السماح بنفاذ المساعدات بشكل كامل وعاجل لجميع سكان القطاع، وخاصة في ظل سياسة التجويع الممنهجة التي تتبناها اسرائيل بغزة.