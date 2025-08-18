قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصادر مصرية: مقترح الوسطاء يتضمن بدء مناقشة الصفقة الشاملة أو الوقف الدائم
سعر اشتراك المترو للطلبة 2025 .. تخفيض يصل إلى 90%
نقل مباراة الأهلي وبيراميدز إلى استاد السلام بعد غلق القاهرة الدولي
مصادر مصرية للقاهرة الإخبارية: مقترح بوقف مؤقت للعمليات العسكرية بغزة لـ60 يومًا
خارجية الشيوخ: الدولة المصرية تؤكد مسؤولياتها القومية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني
مصادر للقاهرة الإخبارية: حماس وافقت على مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة
وزير الخارجية يرافق رئيس الوزراء الفلسطيني لزيارة الجرحى الفلسطينيين بمستشفى العريش العام
المقاولون العرب يكشف الحالة الصحية للاعب أمير عابد بعد تعرضه لحادث سير
موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري والقناة الناقلة
وزير الخارجية ورئيس الوزراء الفلسطيني يزوران مركز الإمداد الغذائي "المطبخ الإنساني" بالشيخ زويد
نقل مباريات الزمالك إلى ستاد هيئة قناة السويس
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الإثنين
أخبار العالم

علي صالح

تفقد د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية ود. محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، مركز الإمداد الغذائي "المطبخ الإنساني" التابع لجمعية الهلال الأحمر المصري بالشيخ زويد، وذلك خلال زيارتهما لمدينة العريش ومعبر رفح اليوم الإثنين، وبحضور د. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

شهدت الزيارة تفقد جهود المطبخ الإنساني في توفير المساعدات الغذائية للفلسطينيين في قطاع غزة تحت إشراف الهلال الأحمر المصري، حيث قدمت د. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عرضاً بشأن مهام وواجبات "المطبخ الإنساني"، كما استعرضت د. آمال إمام المديرة التنفيذية لجمعية الهلال الاحمر المصري جهود "المطبخ الإنساني" فى توفير المساعدات الغذائية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، ونجاحه حتى الآن في إدخال ٢ مليون رغيف خبز، وما يزيد عن نصف مليون وجبة ساخنة، وما يزيد عن ٧٠٠ الف وجبة جافة.

من جانبهما، ثمن وزير الخارجية والهجرة ورئيس الوزراء الفلسطيني الجهود الدؤوبة التي يقوم بها "المطبخ  الإنساني" من أجل تعزيز الاستجابة للوضع الإنساني الصعب في قطاع غزة، حيث تم التأكيد على ضرورة السماح بنفاذ المساعدات بشكل كامل وعاجل لجميع سكان القطاع، وخاصة في ظل سياسة التجويع الممنهجة التي تتبناها اسرائيل بغزة.

وزير الخارجية بدر عبدالعاطي رئيس الوزراء الفلسطيني المطبخ الانساني معبر رفح مايا مرسي

اعترافات جديدة في مطاردة فتيات الواحات.. طالب هندسة: هم اللي ضحكوا

تفاصيل صادمة.. فتاة تحبس نفسها لمدة ٢٥ سنة في غرفتها وتخرج وهي بعمر الأربعينات

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

نتيجة تقليل الاغتراب.. موعد ظهورها ورابط مباشر للاطلاع عليها

أسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الإثنين

شمس: سعد الصغير خطفني ومضاني على إيصالات

بالصور

طريقة عمل البقلاوة الأصلية: رقائق من العشق المقرمش!
تويوتا بريوس
نيسان
من الكُتّاب إلى التابلت كيف اختلفت العودة إلى المدارس بين الماضي والحاضر؟
فيديو

