جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اعتراضه صاروخ أطلق من قطاع غزة

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين اعتراضه صاروخ أطلق من قطاع غزة باتجاه منطقة كيسوفيم بغلاف غزة الجنوبي.

يأتي ذلك بعد التطورات الخاصة بمفاوضات الهدنة في قطاع غزة، حيث كشف مصدر في حركة حماس موافقتها على المقترحات المقدمة من جانب الوسطاء.

وخلال الأيام السابقة، أكدت حركة حماس أنها تتحرك بإيجابية وسرعة للوصول إلى اتفاق ينهي العدوان على غزة.

وأوضحت حماس أنها تناقش مقترحات الوسطاء مع القوى والفصائل الفلسطينية للوصول إلى اتفاق ينهي الحرب والمعاناة في غزة.

ويسعى الوسطاء إلى وقف نزيف الدم الفلسطيني في قطاع غزة والمستمر منذ بداية العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

ويعتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ خطة التهجير بإجبار أكثر من مليون شخص في مدينة غزة على النزوح إلى جنوب القطاع عبر عملية عسكرية تستهدف احتلال القطاع بالكامل.