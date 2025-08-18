قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدون تغيير لقواعد القبول بالجامعات |ننشر قائمة الكليات المتاحة لطلاب البكالوريا المصرية
تحقيقات موسعة في واقعة مصرع طفل عقب تناوله "إندومي" بالمرج
معبر رفح.. بث مباشر لبرنامج على مسئوليتي لمناقشة الأوضاع في غزة
لإنقاذ غزة.. أحمد موسى يكشف موقف حماس من المقترح المصري القطري
بوتين يتواصل مع قادة العالم قبيل زيارة زيلينسكي للبيت الأبيض
برلمانية: زيارة الوفد المصري الفلسطيني لمعبر رفح تأكيد على الرفض القاطع للتهجير
برلماني: الدور المصري ركيزة أساسية في جهود وقف العدوان على غزة
9 علامات تدل على نقص فيتامين د في جسمك
"كل واحد يختار اللي يناسبه"..التعليم تنفي إجبار الطلاب على البكالوريا المصرية
التعليم تنفي إتاحة التحويل من البكالوريا المصرية للثانوية العامة والعكس
بالتفاصيل .. ننشر الفرق بين المواد المقررة في الثانوية العامة والبكالوريا المصرية
التعليم : التحسين متاح في البكالوريا فقط والثانوية العامة “مافيهاش فرص”
جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اعتراضه صاروخ أطلق من قطاع غزة

قسم الخارجي

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين اعتراضه صاروخ أطلق من قطاع غزة باتجاه منطقة كيسوفيم بغلاف غزة الجنوبي.

يأتي ذلك بعد التطورات الخاصة بمفاوضات الهدنة في قطاع غزة، حيث كشف مصدر في حركة حماس موافقتها على المقترحات المقدمة من جانب الوسطاء.

وخلال الأيام السابقة، أكدت حركة حماس أنها تتحرك بإيجابية وسرعة للوصول إلى اتفاق ينهي العدوان على غزة.

وأوضحت حماس أنها تناقش مقترحات الوسطاء مع القوى والفصائل الفلسطينية للوصول إلى اتفاق ينهي الحرب والمعاناة في غزة.

ويسعى الوسطاء إلى وقف نزيف الدم الفلسطيني في قطاع غزة والمستمر منذ بداية العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

ويعتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ خطة التهجير بإجبار أكثر من مليون شخص في مدينة غزة على النزوح إلى جنوب القطاع عبر عملية عسكرية تستهدف احتلال القطاع بالكامل.

جيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة كيسوفيم غلاف غزة اعتراض صاروخ الهدنة في قطاع غزة

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

تفاصيل صادمة.. فتاة تحبس نفسها لمدة ٢٥ سنة في غرفتها وتخرج وهي بعمر الأربعينات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

صورة تعبيرية

نزع ملكية بعض العقارات بالقاهرة.. تعويضات ضخمة من الحكومة |ماذا يقول القانون؟

تيمور تيمور

كان يمكن إنقاذه.. لميس الحديدي تعلق على وفاة تيمور تيمور

قرار عاجل ضد أجنبية أدارات مسكنها للأعمال المنافية للآداب

قرار عاجل ضد أجنبية أدارت مسكنها للأعمال المنافية للآداب

سعد الصغير

شمس: سعد الصغير خطفني ومضاني على إيصالات

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 مساء اليوم الأثنين 18 أغسطس 2025

مفتي الجمهورية مع رئيس جمعية  التضامن الإسلامي في السنغال

مفتي الجمهورية: ننظر للقارة الإفريقية باعتبارها ساحة مهمة للتعاون

حكم أداء الصلاة للمرأة المستحاضة

ليست مطالبة بالغُسل.. الأزهر يكشف حكم أداء الصلاة للمرأة المستحاضة

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: الهجوم من أعداء الدين والوطن لن يثنينا عن قول الحق

احذر هذه الأطعمة.. أكثر 7 أطعمة تسرع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر

للاستمتاع بفوائده.. طرق للوقاية من أضرار التكييف

طريقة عمل البقلاوة الأصلية.. رقائق العشق المقرمش

بخدعة ذكية .. سيارة تويوتا بريوس بنسبة خفض انبعاثات 90%

المتهمين

ضبط بائع متجول وصاحب محل يتشاجران بالعصا الخشبية بالإسكندرية.. فيديو

المتهمين

عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

اطلقوا ورجعوا تاني

حب لا يموت.. نجوم فاجأوا الجمهور بعودة بعد الانفصال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

