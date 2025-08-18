زعماء أوروبيون يبدأون الوصول إلى البيت الأبيض قبيل المحادثات مع ترامب

بدأ توافد زعماء أوروبيون إلى البيت الأبيض قبيل المحادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن وقف الحرب الأوكرانية، بعد قمة ألاسكا التي عقدت الجمعة الماضية وجمعت ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في واشنطن العاصمة، اليوم لمناقشة سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

كما سيحضر نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس الاجتماع، الذي سينضم إليه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرز، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

وعقد ترامب أيضًا قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة، وهو اجتماع لم يُدعَ إليه زيلينسكي. وصف ترامب القمة بأنها "مثمرة"، لكنه لم يعلن عن اتفاق لوقف إطلاق النار.