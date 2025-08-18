قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات موسعة في واقعة مصرع طفل عقب تناوله "إندومي" بالمرج
9 علامات تدل على نقص فيتامين د في جسمك
"كل واحد يختار اللي يناسبه"..التعليم تنفي إجبار الطلاب على البكالوريا المصرية
التعليم تنفي إتاحة التحويل من البكالوريا المصرية للثانوية العامة والعكس
بالتفاصيل .. ننشر الفرق بين المواد المقررة في الثانوية العامة والبكالوريا المصرية
التعليم : التحسين متاح في البكالوريا فقط والثانوية العامة “مافيهاش فرص”
انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025
نائبة: الدبلوماسية المصرية تثبت ريادتها في وقف الحرب على غزة واستقرار المنطقة
نبيل فهمي.. خبرة نصف قرن تقوده إلى الجامعة العربية
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة بعدة مناطق
ننتظر الرد.. مصادر مصرية: الجانب الإسرائيلي تسلم مقترح الوسطاء بعد موافقة حماس
غلق ستاد القاهرة لنهاية أغسطس بسبب الصيانة ونقل المباريات لملاعب بديلة
زعماء أوروبيون يبدأون الوصول إلى البيت الأبيض قبيل المحادثات مع ترامب

قسم الخارجي

بدأ توافد زعماء أوروبيون إلى البيت الأبيض قبيل المحادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن وقف الحرب الأوكرانية، بعد قمة ألاسكا التي عقدت الجمعة الماضية وجمعت ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في واشنطن العاصمة، اليوم لمناقشة سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا. 

كما سيحضر نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس الاجتماع، الذي سينضم إليه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرز، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

وعقد ترامب أيضًا قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة، وهو اجتماع لم يُدعَ إليه زيلينسكي. وصف ترامب القمة بأنها "مثمرة"، لكنه لم يعلن عن اتفاق لوقف إطلاق النار.

