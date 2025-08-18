بوتين يتواصل مع قادة العالم قبيل زيارة زيلينسكي للبيت الأبيض

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالات هاتفية مع قادة الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا يوم الاثنين لمناقشة نتائج المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة في ألاسكا، وذلك قبل ساعات فقط من وصول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وأضاف الكرملين أن بوتين أجرى اتصالات هاتفية مع حلفاء رئيسيين، بمن فيهم قادة من آسيا الوسطى والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في سلسلة اتصالات هاتفية يومي الاثنين والأحد.

أجرى بوتين اتصالات هاتفية مماثلة مع قادة العالم عقب اجتماعه مع المبعوث الرئاسي الخاص ستيف ويتكوف في أوائل أغسطس.

بدأ توافد زعماء أوروبيون إلى البيت الأبيض قبيل المحادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن وقف الحرب الأوكرانية، بعد قمة ألاسكا التي عقدت الجمعة الماضية وجمعت ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في واشنطن العاصمة، اليوم لمناقشة سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

كما سيحضر نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس الاجتماع، الذي سينضم إليه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرز، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.