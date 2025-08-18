زيلينسكي يتهرب بعد سؤال عن إعادة رسم الخرائط

تهرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من سؤال خلال لقاءه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن استعداده لإعادة رسم الخرائط في إشارة إلى مقترح تبادل الأراضي بين روسيا وأوكرانيا لوقف الحرب التي اندلعت منذ فبراير 2022.

وقال الرئيس زيلينسكي إن أوكرانيا مستعدة لإيجاد "حل دبلوماسي" لإنهاء الحرب الروسية، مؤكدًا مجددًا أن كييف تريد اجتماعًا ثلاثيًا مع موسكو وواشنطن.

إعادة رسم الخرائط

وعندما سُئل عما إذا كانت أوكرانيا مستعدة "لإعادة رسم الخرائط" في اتفاق سلام، أو "الاستمرار في إرسال القوات الأوكرانية إلى حتفها لبضع سنوات أخرى"، لم يُجب زيلينسكي بشكل مباشر، لكنه أشاد بجهود إدارة ترامب لوقف الحرب.

وقال زيلينسكي إن على أوكرانيا أن تتعايش مع الهجمات الروسية اليومية، مشيرًا إلى الغارة الروسية القاتلة التي شنتها ليلًا على خاركيف.

وأوضح: "نحن بحاجة إلى وقف هذه الحرب، ووقف روسيا. ونحتاج إلى دعم (من) شركائنا الأمريكيين والأوروبيين".

وأضاف: "لقد دعمنا فكرة الولايات المتحدة - والرئيس ترامب شخصيًا - لوقف هذه الحرب، وإيجاد حل دبلوماسي لإنهاء هذه الحرب".

وأكد زيلينسكي أنه مستعد لعقد قمة ثلاثية بينه وبين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعرب ترامب عن اهتمامه بعقد قمة ثلاثية بعد محادثات يوم الاثنين، في حين تردد بوتن في إعلان ذلك.