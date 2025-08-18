ترامب: بوتين ينتظر مكالمتي بعد انتهاء اجتماعات زيلينسكي والقادة الأوربيين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم "الاثنين" إنه يعتزم الاتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد محادثاته في البيت الأبيض مع القادة الأوروبيين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف ترامب: “أنه ينتظر مكالمتي عندما ننتهي من هذا الاجتماع”، بحسب ما أوردته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه سيطرح فكرة عقد اجتماع ثلاثي بينه وبين بوتين وزيلينسكي خلال المحادثة.

وأوضح ترامب: "قد نعقد اجتماعًا ثلاثيًا أو لا نعقده.. إذا لم نعقده، فسيستمر القتال، وإذا عقدناه، فلدينا فرصة جيدة - أعتقد أنه إذا عقدنا اجتماعًا ثلاثيًا، فهناك فرصة جيدة لإنهاء الصراع".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أكد الرئيس الأوكراني أنه منفتح على عقد اجتماع ثلاثي مع ترامب وبوتين للتفاوض على إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وبعد انطلاق اجتماع ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض أكد الرئيس الأمريكي أنه لقاء "مهم للغاية"، وشكر زيلينسكي ترامب على سعيه لإنهاء حرب روسيا ضد بلاده.

ووصل زيلينسكي إلى البيت الأبيض قبل وقت قليل، واستقبله ترامب عند عتبة مقر الرئاسة، بعد أن شق موكب زيلينسكي طريقه عبر الممر المزين بالأعلام، الذي اصطف عليه أفراد من الجيش الأمريكي بزيهم الرسمي، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.