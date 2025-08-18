ترامب يعلق على ملابس زيلينسكي.. ماذا قال؟

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على البدلة التي يرتديها الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، خلال اجتماعهما في البيت الأبيض اليوم الاثنين لبحث سبل وقف الحرب الروسية الأوكرانية.

ترامب يعلق على ملابس زيلينسكي

ووسط نقاشات محتدمة حول الحرب والسلام، طرأت لحظة طريفة في المكتب البيضاوي، حيث لاحظ أحد المراسلين والرئيس دونالد ترامب اختيار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبدلة سوداء.

قال المراسل، برايان جلين من برنامج "صوت أمريكا الحقيقي"، الذي تساءل عن اختيار زيلينسكي لملابسه خلال زيارته للبيت الأبيض في فبراير: "تبدو رائعًا في تلك البدلة".

صرخ ترامب: "قلت الشيء نفسه".

قال زيلينسكي لجلين: "أنت ترتدي نفس البدلة. أنا تغيرت، وأنت لم تتغير".

ملابس زيلينسكي

قال مسؤول أوروبي إن ملابس زيلينسكي نوقشت بين مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين قبل محادثات يوم الاثنين بين الزعيم الأوكراني وترامب، على أن يكون زيلينسكي مرتديًا بلوزته العسكرية الخضراء المعتادة.

أبدى ترامب استياءه عندما وصل زيلينسكي إلى البيت الأبيض في فبراير مرتديًا زيه العسكري، وقال مازحًا إنه "ارتدى ملابس أنيقة".