ما هي الضمانات الأمنية التي يطالب بها زيلينسكي لوقف الحرب؟

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ردًا على سؤال أحد المراسلين عن الضمانات الأمنية اللازمة لإبرام أي اتفاق، إن بلاده بحاجة إلى "كل شيء".

وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا تحتاج أولًا إلى جيش قوي، يشمل الأسلحة والأفراد والتدريب والاستخبارات، بحسب ما أوردته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وأوضح خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، أن كل هذا يعتمد على "دول كبرى"، مثل الولايات المتحدة وحلفاء آخرين.

وأعرب الرئيس الأوكراني عن امتنانه لبرنامج حلف شمال الأطلسي الناتو الجديد الذي يسمح للدول الأعضاء بشراء أسلحة من الولايات المتحدة لإرسالها إلى أوكرانيا.

وقال: "نحن ممتنون لهذا البرنامج وهذه الفرصة. نحن ممتنون لأوروبا - فهم يدفعون ثمن ذلك".

وأشاد الرئيس ترامب أيضًا بالبرنامج، لأنه يعني أن الولايات المتحدة "لا تقدم شيئًا" لأوكرانيا بشكل مباشر، بل تبيع معداتها العسكرية لحلفاء كييف.

وأكد زيلينسكي أن الأسلحة الأمريكية ضرورية لدفاع أوكرانيا.

وقال: "لا أحد في أوروبا يمتلك هذا الكم من أنظمة الدفاع الجوي مثل صواريخ باتريوت. نحن بحاجة ماسة إليها".