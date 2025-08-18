قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
1500 وظيفة شاغرة برواتب تصل لـ9000 جنيه.. وزارة العمل تكشف التفاصيل
محامي أسرة سفاح التجمع يرد على أحمد السبكي: مفيش سفاح تجمع غير واحد بس
عضو المجلس الوطني الفلسطيني: مصر سند لفلسطين وتقدم الدعم منذ النكبة
المقترح المصري القطري.. مفتاح إنقاذ غزة من الكارثة الإنسانية
جايه تتكلم دلوقتي.. المنتج أحمد السبكي يهاجم طليقة سفاح التجمع مطلقة
مروان حمدي لاعب الإسماعيلي يخضع لجراحة ناجحة في قدمه اليمنى
ضياء رشوان: الوسيطان المصري والقطري قاما بإعداد مقترح جديد استنادا إلى مقترح ويتكوف
هل يجوز للمرأة مصافحة زميلها في العمل؟.. أمين الإفتاء يجيب
وزير الزراعة: نبحث مع وزارة البيئة الاستفادة من المخلفات الزراعية في توليد الطاقة
كم ركعة صلاة العشاء الفرض والسنة؟.. صلها 6 ركعات بالخطوات
بذلة جديدة لـ زيلينسكي.. ترامب يجتمع برئيس أوكرانيا بعد آخر لقاء عاصف (تفاصيل)
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

بذلة جديدة لـ زيلينسكي.. ترامب يجتمع برئيس أوكرانيا بعد آخر لقاء عاصف (تفاصيل)
عبد الفتاح تركي

ألمح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى استعداده للمشاركة في اجتماع ثلاثي مع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين للتفاوض بشأن إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

تفاصيل لقاء ترامب وزيلينسكي

وأعرب زيلينسكي وترامب عن أملهما في أن تفضي المحادثات الحاسمة الاثنين في البيت الأبيض إلى محادثات ثلاثية مع بوتين.

وقال ترامب «إذا نجح كل شيء اليوم، فستكون لدينا (محادثات) ثلاثية»، في إشارة إلى المحادثات الثلاثية المحتملة بين زيلينسكي وبوتين وترامب، وأضاف: «سنعمل مع روسيا، سنعمل مع أوكرانيا».

وأعرب زيلينسكي أيضا عن انفتاحه على المحادثات الثلاثية وقال «نحن مستعدون لمحادثات ثلاثية كما قال الرئيس... إنها إشارة جيدة بشأن الثلاثية، أعتقد أن هذا أمر جيد للغاية».

وقال ترامب إنه سيتحدث مع بوتين بعد هذه الاجتماعات، وأشار إلى أن الرئيس الروسي »يتوقع مكالمتي عندما ننتهي من هذا الاجتماع» مع زيلينسكي ومجموعة من الزعماء الأوروبيين الذين ينتظرون في البيت الأبيض.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن بلاده ستدعم تقديم ضمانات أمنية أوروبية إلى أوكرانيا للمساعدة في إنهاء الحرب مع روسيا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سوف يتحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بعد الاجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والزعماء الأوروبيين في البيت الأبيض.

وشهد اللقاء ارتداء الرئيس الأوكراني بذلة رسمية، بعكس اللقاء الماضي الذي شهد ارتداءه "تي شيرت"، وهو الأمر الذي عرضه إلى انتقادات المراسلين الصحفيين الذين سألوه عن سبب عدم ارتدائه ملابس رسمية خلال لقائه الرئيس الأمريكي.

قادة أوروبا يجتمعون

رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، قال، الاثنين، إن قادة الاتحاد الأوروبي يستعدون لعقد مؤتمر بتقنية الفيديو كونفرانس يوم غد الثلاثاء، في أعقاب اجتماع رفيع المستوى حول حرب أوكرانيا في البيت الأبيض.

من المقرر أن يشارك جميع قادة الدول الـ27 في المؤتمر المقرر عقده في الساعة الواحدة مساءً بالتوقيت المحلي (1100 بتوقيت جرينتش). 

ومن المتوقع أيضًا مشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في المؤتمر. 

وسيُعقد المؤتمر بعد حضور عدة قادة أوروبيين – من بينهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني – قمة في البيت الأبيض مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين.

ويأتي الاجتماع رفيع المستوى بعد أيام فقط من استقبال ترامب الدافئ للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإجراء محادثات في ألاسكا، في أول لقاء لهما منذ أن أمر بوتين بغزو أوكرانيا الشامل في فبراير 2022. 

وأعربت ميلوني، في كلمة لها قبل محادثات البيت الأبيض، عن تفاؤل حذر الاثنين، بشأن احتمالات التوصل لاتفاق سلام.

وقالت في واشنطن: »بعد ثلاث سنوات ونصف السنة لم تظهر فيها روسيا أي بادرة للحوار على الإطلاق وطالبت كييف بالاستسلام، هناك أخيرًا أمل في الحوار». 

وأضافت ميلوني: »أعتقد أننا بحاجة لدراسة جميع الحلول الممكنة، لضمان السلام والأمن لدولنا ».

إلغاء التصويت البريدي في الانتخابات

في سياق منفصل يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إلغاء التصويت البريدي وأجهزة التصويت الإلكترونية بأمر تنفيذي قبل انتخابات التجديد النصفي العام المقبل. 

وقال ترامب في تدوينة له الاثنين، على منصته للتواصل الاجتماعي، »تروث سوشيال»: »سأقود تحركا للتخلص من »أوراق الاقتراع البريدية»، وأيضًا - وبينما نحن في نفس الموضوع – » أجهزة التصويت الإلكترونية»، غير الدقيقة بشكل كبير والباهظة الثمن للغاية، والمثيرة للجدل بشكل خطير». 

وأضاف ترامب،: »سأوقع قريبًا، أمرًا تنفيذيًا» للمساعدة في إضفاء «الأمانة» على انتخابات التجديد النصفي المقرر عام 2026». 

وزعم الرئيس الأمريكي بشكل متكرر أن أصوات البريد المزورة وأجهزة التصويت كانت مسؤولة عن هزيمته في الانتخابات الرئاسية عام 2020.

ومن غير الواضح كيف يمكن لهذه المبادرة أن تدخل حيز التنفيذ، حيث إن قوانين الانتخابات الأمريكية تُقرر أساسًا من قبل الولايات. 

ومن المقرر إجراء انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر 2026، حيث يتم انتخاب مجلس النواب بالكامل، وثلث أعضاء مجلس الشيوخ.

المتهمين

ضبط بائع متجول وصاحب محل يتشاجران بالعصا الخشبية بالإسكندرية.. فيديو

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

