لإنقاذ غزة.. أحمد موسى يكشف موقف حماس من المقترح المصري القطري

أكد الاعلامي احمد موسى، أن المقترح المصري القطري الأخير بشأن الوضع في قطاع غزة، يأتي لإنقاذ 2 مليون مواطن فلسطيني في القطاع، لافتا إلى أنه تمت الموافقة على المقترح من حماس.

وأوضح موسى، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج “على مسؤوليتي”، المذاع على فضائية “صدى البلد”، أنه لم يتم غلق معبر رفح ولو للحظة واحدة أمام الفلسطينيين، كما يدعي أعداء البلد.

أكدت مصادر مصرية لقناة “القاهرة الإخبارية”، أنّه تم تسليم مقترح الوسطاء الذي وافقت عليه حركة المقاومة الفلسطينية حماس، للجانب الإسرائيلي ونحن في انتظار الرد.