إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير

شاركت الفنانة إيمان العاصي متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تفاصيل إطلالة إيمان العاصي





وظهرت إيمان العاصي ، باطلالة ملفتة مرتدية فستانا قصير فوق الركبة باللون الأسود و نسقت معه سكارف تايجر كشفت عن أناقتها و قوامها الممشوق.



وانتعلت حذاء ذات الكعب العالي باللون الأسود.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.





كما تميل، إلى ترك شعرها القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.