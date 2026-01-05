فيسبوك يعجز أمام عمليات احتيال السيارات.. تفاصيل

تواجه منصة "ميتا" (فيسبوك سابقًا) انتقادات واسعة مع بداية عام 2026 بسبب استمرار نوع خطير من الاحتيال يستهدف الراغبين في شراء سيارات مستعملة.

لا تعتمد هذه الحيلة على إعلانات عشوائية، بل تستخدم حسابات أصدقائك أو أفراد عائلتك الذين تم اختراق حساباتهم، لإيهامك بأن العرض حقيقي وموثوق.

وتكمن خطورة هذه العمليات في استغلال الروابط العاطفية والقصص الإنسانية المؤثرة لدفع الضحايا إلى تحويل مبالغ مالية تحت مسمى "العربون" قبل رؤية السيارة فعليًا.

القصة العاطفية.. الفخ الأول في رحلة النصب

تبدأ عملية الاحتيال بمنشور يظهر على الجدول الزمني (Timeline) لأحد أصدقائك، يتضمن قصة مؤثرة عن بيع سيارة أحد الأقارب بسبب ظروف قاهرة، مثل الانتقال لدار رعاية أو الوفاة المفاجئة، مع عرض السيارة بسعر مغرٍ جدًا بداعي الرغبة في "البيع السريع لدواعي إنسانية".

يهدف هذا الأسلوب إلى تعطيل حاسة النقد لدى المشتري، حيث يثق في أن صديقه هو من ينشر الخبر، مما يجعله يندفع للتواصل دون التحقق من صحة الحساب أو هوية الناشر الفعلي.

"العربون المسترد".. الحيلة التي تسلبك أموالك

بمجرد إبداء الاهتمام بالشراء، يبدأ المحتال في ممارسة ضغط نفسي من خلال ادعاء وجود عشرات المشترين الآخرين المستعدين للدفع فورًا.

ويطلب المحتال "عربونًا" بسيطًا (Deposit) لضمان حجز السيارة، مع تقديم وعود كاذبة بأن هذا المبلغ مسترد بالكامل في حال لم تعجبك السيارة عند المعاينة.

وبسبب السعر المنخفض والمنافسة الوهمية، يقوم الضحية بتحويل المبلغ عبر تطبيقات الدفع الإلكتروني أو العملات المشفرة، ليتفاجأ بعد ذلك بحظر الحساب واختفاء المنشور تمامًا.

صمت "ميتا" واستمرار الأزمة عالميًا

على الرغم من تكرار هذه الحوادث في مختلف دول العالم لأكثر من عام، يرى الخبراء التقنيون أن شركة "ميتا" لم تتخذ خطوات حاسمة لإيقاف هذه الثغرة.

فالمحتالون ينجحون في الالتفاف على خوارزميات الحماية من خلال استخدام حسابات قديمة وموثوقة (مخترقة)، مما يجعل المنشور يبدو شرعيًا تمامًا للنظام. وفي ظل غياب الرقابة البشرية الفعالة، تظل ساحة "Marketplace" والمجموعات العامة بيئة خصبة لهذه العصابات المنظمة التي تدير مئات الحسابات المخترقة في وقت واحد.

نصائح ذهبية لحماية نفسك من الوقوع في الفخ

لحماية نفسك وأموالك من هذا النوع من الاحتيال المتقدم، يجب اتباع القواعد التالية بصرامة: