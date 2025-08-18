معبر رفح.. بث مباشر لبرنامج على مسئوليتي لمناقشة الأوضاع في غزة

يقدم الإعلامي أحمد موسى حلقة جديدة من برنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، ويستعرض خلالها العديد من الموضوعات التي تشغل المواطن المصري.

كما ناقش الإعلامي أحمد موسى، الاتهامات التي توجه إلي مصر بقفل معبر رفح أمام الفلسطينيين، موضحا أن حماس وافقت اليوم علي المقترح المصري لإنقاذ حياة 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة.

القضية الفلسطينية والتطورات الأخيرة

كما أنه من المقرر أن تشهد حلقة اليوم تناول العديد من القضايا الاجتماعية التي تشغل بال المواطن والشارع المصري، كما يتطرق الإعلامي أحمد موسى إلى القضية الفلسطينية والتطورات الأخيرة التي تم الوصول إليها.