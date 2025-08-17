القضية ليست غزة فقط | «عاشور»: الموقف المصري والعربي كان حازماً ضد أوهام نتنياهو التوسعية

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، أن دفاع مصر عن القضية الفلسطينية هو في جوهره دفاع عن الأمن القومي المصري، مشدداً على أن الموقفين المصري والعربي كانا حازمين في الرد على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ما يُعرف بمشروع "إسرائيل الكبرى".

وأوضح عاشور، خلال لقائه مع الإعلاميين محمود السعيد وآية عبد الرحمن ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الحلم الصهيوني بإنشاء "إسرائيل الكبرى" ليس وليد اللحظة، بل هو مخطط قديم يهدف إلى الاستيلاء على المنطقة بأكملها والسيطرة عليها، مؤكداً أن الكيان الإسرائيلي لم يسع يوماً إلى التعايش، وإنما إلى التمدد والتمكين عبر المراحل.

وأضاف أن القضية الفلسطينية لا يمكن اختزالها في قطاع غزة فقط، لأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي طالت كل أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف المناطق، لافتاً إلى أن هذه السياسات العدوانية تكشف الوجه الحقيقي للمشروع الاستعماري الصهيوني، الذي يمثل خطراً مباشراً على المنطقة بأسرها.