قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مابتردش عليا.. حقيقة تعرض جرسون لسطو مسلح أعلى دائري الهرم بسبب خطيبته
رئيس حماية المستهلك: استقرار سعر الصرف وتراجع التضخم يدعمان مبادرات خفض الأسعار
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 18 أغسطس 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس (آخر تحديث)
برلمانية: ضبط الزيادة السكانية مكسب اقتصادي ينعكس على الموازنة العامة
في ثوانٍ معدودة.. خطوات سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز عبر إنستاباي
خطف الأطفا.ل وسرقة أعضائهم.. الصحة تكشف: حقيقة أم شائعات| شاهد
من ضحك وفرفشة لكارثة.. إحدى ضحايا حادث طريق الواحات: خرجنا نضحك رجعنا محمولين
الخارجية الألمانية: تعليق عمل السفارة في طهران مؤقتا بانتظار تحسن الأوضاع الأمنية
بمشاركة مصطفى محمد.. باريس سان جيرمان يفوز على نانت في الدوري الفرنسي
بتعاني من ألم شديد جدا.. محمود سعد يصدم الجمهور بشأن حالة أنغام
شكرا لموقع صدى البلد.. شريف خير الله يطمئن الجمهور بعد نجاته من الغرق |خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو | أحمد موسى: لابد من ردع حتى لا يتسبب الذكاء الاصطناعي في أزمات .. مظاهرات إسرائيلية واسعة تطالب بإعادة المحتجزين .. تفاصيل زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني للعلمين

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
علي مكي

تناولت برامج التوك شو، عددًا من الموضوعات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.


 

حقي هجيبه بالقانون.. أول تعليق من ضحايا حادث مطاردة طريق الواحات
 

كشفت “رنا” إحدى المصابات في حادث مطاردة طريق الواحات في أول ظهور إعلامي لها، تفاصيل مروعة عن اللحظات التي عاشتها خلال الحادث، مؤكدة أنها لا تزال تعاني من آثار نفسية وجسدية شديدة.

اتصالات النواب: 70 % انخفاضا في جرائم الابتزاز الإلكتروني بعد مواجهتها إلكترونيا
 

شدد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب على أن القوانين التكنولوجية مختلفة تمامًا عن القوانين الأخرى التي تناقشها باقي اللجان في مجلس النواب، لافتا إلى أن القانون يشمل تعديلات بشأن التيك توكر ولكن في قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية.

زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني للعلمين.. رسائل دعم ومباحثات مصيرية
 

أفاد عوض الغنام، مراسل قناة "إكسترا نيوز" من مدينة العلمين الجديدة، أن رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى بدأ زيارة رسمية إلى مقر الحكومة المصرية، حيث استقبله رئيس الوزراء المصري، قبل انطلاق جلسة مباحثات بين الوفدين.

دعم الحالات الإنسانية.. عمرو الليثي يحقق أمنية سيدة مطلقة ويغطي تكاليف عمليتها
 

في إطار رسالته الإنسانية والخدمية، يواصل الإعلامي عمرو الليثي عبر برنامج "أبواب الخير"  على إذاعة راديو مصر، تقديم الدعم والمساعدة لأصحاب الظروف الصعبة وتحقيق الأمنيات في مختلف أنحاء الجمهورية.

أحمد موسى: لابد من ردع حتى لا يتسبب الذكاء الاصطناعي في أزمات للأشخاص والدولة
 

قال الإعلامي أحمد موسى إن الدولة المصرية لابد أن تستثمر في الذكاء الاصطناعي، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي.

مظاهرات إسرائيلية واسعة تطالب بإعادة المحتجزين وتنتقد نتنياهو
 

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن تل أبيب وعدة مدن إسرائيلية شهدت اليوم مظاهرات واسعة استجابةً لدعوات احتجاجية وُصفت بـ«المليونية»، للمطالبة بعودة المحتجزين وانتقاد سياسة الحكومة تجاه الملف.

رئيس الوزراء الفلسطيني: الموقف المصري المعارض للتهجير أنقذ القضية
 

ثمن رئيس الوزراء الفلسطيني الموقف المصري الداعم للشعب الفلسطيني بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في ظل هذه المرحلة الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية،  حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

رئيس الوزراء يؤكد رفض تهجير الفلسطينيين واستمرار دعم مصر للقضية
 

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرار الجهود المصرية المكثفة مع قطر والولايات المتحدة؛ للعودة إلى وقف إطلاق النار في غزة، وصولا إلى إنهاء الحرب،  حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.


مصر تدفع بـ2400 طن مساعدات إنسانية إلى غزة
 

قال محمد عادل، مراسل «إكسترا نيوز»، إن المشهد الأبرز لدخول المساعدات هو عودة الشاحنات المصرية فارغة بعد تفريغ حمولتها داخل غزة، فتم عبور القافلة الـ16 من سلسلة ذات العزة إلى قطاع غزة اليوم عبر معبر كرم أبو سالم

سرقة المحتوى الإلكتروني جريمة.. والقانون المصري يعاقب بالحبس والغرامة| تفاصيلأكد الدكتور حسام لطفي، أستاذ القانون وخبير الملكية الفكرية، أن مصر تمتلك قانونًا خاصًا بمكافحة جرائم حقوق الملكية الفكرية، مشيرًا إلى أن التشريع يتضمن عقوبات صريحة تصل إلى الحبس والغرامة.

التوك شو أحمد موسى غزة رئيس الوزراء الاتصثالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد

البلوجر شاكر محظور

قرار عاجل ضد البلوجر شاكر محظور لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه

الكارت الموحد

الكارت الموحد بديل بطاقات التموين.. كيفية استخراجه ومميزاته

مشغولات ذهبية

فقد جميع مكاسب الأسبوع.. هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار في 12 بنكا

حادث مطاردة فتيات الواحات

اعترافات طالب اقتصاد وسياسة بحادث مطاردة فتيات الواحات: البنات هي اللي كسرت عليا

البلوجر أم سجدة

قرار جديد من جهات التحقيق ضد البلوجر أم سجدة

صورة أرشيفية

منع الكتب الخارجية بالمدارس وتفعيل السبورات الذكية وتفعيل حصة الريادة.. قرارات عاجلة من التعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

رحلة اليوم

لتلبية الطلب.. سكك حديد مصر تستعد لتسيير رحلات إضافية للعودة الطوعية للأشقاء السودانيين

تقليل الاغتراب 2025

آخر فرصة للتسجيل في تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات ..غدا

أحمد المسلماني

المسلماني يلتقي نائب وزير المالية لبحث ملف معاشات ماسبيرو

بالصور

أميرات ديزني.. ناقد موضة يعلق على فستان أصالة في لبنان| صور

أصالة
أصالة
أصالة

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

بتوقيت 2028.. هنادي مهنا تبحث عن عالم فيزيائي لإنقاذ زواجها من خيانة في المستقبل

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

الصحة: إغلاق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء.. صور

وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات

فيديو

شبيه زيزو

مفاجأة غريبة.. زيزو يظهر في تدريبات نادي الزمالك.. إيه الحكاية

علاء الساحر

فيديو الاحتجاز .. قرار عاجل بشأن البلوجر علاء الساحر وطليقته و2 آخرين

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

مشيرة إسماعيل راقصة

مشيرة إسماعيل تكشف أسرار مشوارها الفني وترد على حقيقة كونها راقصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد