أخبار التوك شو | أحمد موسى: لابد من ردع حتى لا يتسبب الذكاء الاصطناعي في أزمات .. مظاهرات إسرائيلية واسعة تطالب بإعادة المحتجزين .. تفاصيل زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني للعلمين

حقي هجيبه بالقانون.. أول تعليق من ضحايا حادث مطاردة طريق الواحات



كشفت “رنا” إحدى المصابات في حادث مطاردة طريق الواحات في أول ظهور إعلامي لها، تفاصيل مروعة عن اللحظات التي عاشتها خلال الحادث، مؤكدة أنها لا تزال تعاني من آثار نفسية وجسدية شديدة.

اتصالات النواب: 70 % انخفاضا في جرائم الابتزاز الإلكتروني بعد مواجهتها إلكترونيا



شدد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب على أن القوانين التكنولوجية مختلفة تمامًا عن القوانين الأخرى التي تناقشها باقي اللجان في مجلس النواب، لافتا إلى أن القانون يشمل تعديلات بشأن التيك توكر ولكن في قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية.

زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني للعلمين.. رسائل دعم ومباحثات مصيرية



أفاد عوض الغنام، مراسل قناة "إكسترا نيوز" من مدينة العلمين الجديدة، أن رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى بدأ زيارة رسمية إلى مقر الحكومة المصرية، حيث استقبله رئيس الوزراء المصري، قبل انطلاق جلسة مباحثات بين الوفدين.

دعم الحالات الإنسانية.. عمرو الليثي يحقق أمنية سيدة مطلقة ويغطي تكاليف عمليتها



في إطار رسالته الإنسانية والخدمية، يواصل الإعلامي عمرو الليثي عبر برنامج "أبواب الخير" على إذاعة راديو مصر، تقديم الدعم والمساعدة لأصحاب الظروف الصعبة وتحقيق الأمنيات في مختلف أنحاء الجمهورية.

أحمد موسى: لابد من ردع حتى لا يتسبب الذكاء الاصطناعي في أزمات للأشخاص والدولة



قال الإعلامي أحمد موسى إن الدولة المصرية لابد أن تستثمر في الذكاء الاصطناعي، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي.

مظاهرات إسرائيلية واسعة تطالب بإعادة المحتجزين وتنتقد نتنياهو



قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن تل أبيب وعدة مدن إسرائيلية شهدت اليوم مظاهرات واسعة استجابةً لدعوات احتجاجية وُصفت بـ«المليونية»، للمطالبة بعودة المحتجزين وانتقاد سياسة الحكومة تجاه الملف.

رئيس الوزراء الفلسطيني: الموقف المصري المعارض للتهجير أنقذ القضية



ثمن رئيس الوزراء الفلسطيني الموقف المصري الداعم للشعب الفلسطيني بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في ظل هذه المرحلة الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

رئيس الوزراء يؤكد رفض تهجير الفلسطينيين واستمرار دعم مصر للقضية



أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرار الجهود المصرية المكثفة مع قطر والولايات المتحدة؛ للعودة إلى وقف إطلاق النار في غزة، وصولا إلى إنهاء الحرب، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.



مصر تدفع بـ2400 طن مساعدات إنسانية إلى غزة



قال محمد عادل، مراسل «إكسترا نيوز»، إن المشهد الأبرز لدخول المساعدات هو عودة الشاحنات المصرية فارغة بعد تفريغ حمولتها داخل غزة، فتم عبور القافلة الـ16 من سلسلة ذات العزة إلى قطاع غزة اليوم عبر معبر كرم أبو سالم

سرقة المحتوى الإلكتروني جريمة.. والقانون المصري يعاقب بالحبس والغرامة| تفاصيلأكد الدكتور حسام لطفي، أستاذ القانون وخبير الملكية الفكرية، أن مصر تمتلك قانونًا خاصًا بمكافحة جرائم حقوق الملكية الفكرية، مشيرًا إلى أن التشريع يتضمن عقوبات صريحة تصل إلى الحبس والغرامة.