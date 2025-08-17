بث مباشر| الإعلامي أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج "على مسئوليتي"

يقدم الإعلامي أحمد موسى حلقة جديدة من برنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، ويستعرض خلالها العديد من الموضوعات التي تشغل المواطن المصري.

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي

ومن المقرر أن يتناول الإعلامي احمد موسى خلال حلقة اليوم تفاصيل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت.

القضية الفلسطينية والتطورات الأخيرة

كما أنه من المقرر أن تشهد حلقة اليوم تناول العديد من القضايا الاجتماعية التي تشغل بال المواطن والشارع المصري، كما يتطرق الإعلامي أحمد موسى إلى القضية الفلسطينية والتطورات الأخيرة التي تم الوصول إليها.