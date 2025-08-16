أحمد ناصر راجل.. أحمد موسى: شباب مصر في هولندا قرروا يتحدوا تنظيم الإخوان الإرهابي

وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية لشباب مصر في هولندا وعلى رأسهم أحمد ناصر وأحمد عبد القادر ميدو .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" شباب مصر قرروا تحدي تنظيم الإخوان الإرهابي في هولندا ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" شباب مصر وعلى رأسهم أحمد ناصر قدام السفارة المصرية في هولندا وفتح بث مباشر وانتظر عناصر الجماعة الإرهابية ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" انهاردة عناصر الإخوان قرروا يروحوا السفارة المصرية في هولندا ووقف أحمد ناصر قدامهم أمام السفارة المصرية ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" أحمد ناصر ومن معه رجالة وأحمد ناصر شاب مصري بجد تصدى لمخططات جماعة الإخوان الإرهابية ".

