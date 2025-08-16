سوريا في كارثة.. أحمد موسى على ظهور أعلام إسرائيل في مظاهرات السويداء

علق الإعلامي أحمد موسى، على المظاهرات في السويداء بسوريا، والتي حمل المتظاهرون فيها أعلام الكيان الإسرائيلي.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "هناك كارثة ومصيبة كبيرة في سوريا".

وانفعل الإعلامي أحمد موسى على الهواء: "أقول إيه بس؟!، السوريين في السويداء يطالبون نتنياهو بالدخول إلى السويداء؛ لحمايتهم من نظام الشرع".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "السويداء عايزة العدو يدخل إلى سوريا ويحتل السويداء على أرض عربية شقيقة".

وأكد الإعلامي أحمد موسى: “لم أجد بيانات رسمية من نظام الشرع يتحدث عما حدث في السويداء السورية”، مضيفا: ”ما يهمني هو الدولة السورية العربية الشقيقة".