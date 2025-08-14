قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ذروة الموجة .. الأرصاد: احذروا درجات الحرارة اليوم تقترب من 50 درجة
سؤال فى النواب لوضع أسعار استرشادية ملزمة للعلاج المستشفيات الخاصة
بدء اختبارات القبول للطلاب المتقدمين لـ مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.. السبت
استشهاد 89 شخصا بنيران جيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم
قوافل المساعدات المصرية لغزة تحمل آلاف الأطنان من المواد الغذائية والإغاثية والوقود
سلطات الاحتلال تواصل سياسات التعنت في التعامل مع قوافل المساعدات المتجهة لقطاع غزة
على بعد خطوة من الموت.. القصة الكاملة لمطاردة فتيات داخل سيارة بطريق الواحات
الأرصاد تحذر: اليوم ذروة الموجة الحارة.. ودرجات الحرارة تقترب من 50
ترامب يبدي استعدادًا لتقديم ضمانات أمنية مشروطة لأوكرانيا خارج الناتو
رسميا.. سعر الذهب في مصر مستهل الخميس
امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 .. توضيح عاجل من التعليم بشأنها
التوك شو: أحمد موسى يرد على هجوم القناة الـ 14 الإسرائيلية عليه..الاحتلال يعرقل دخول بعض شاحنات المساعدات

إسراء صبري

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة نقلا عن البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

مدبولي لصدى البلد: ضوابط لضمان وصول سيارات ذوي الهمم للمستحق الحقيقي

رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على سؤال موقع صدى البلد، بشأن تعديل قانون ذوي الإعاقة .

مراسل القاهرة الإخبارية: الاحتلال يعرقل دخول بعض شاحنات المساعدات إلى غزة

قال عبد المنعم إبراهيم مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال  تعرقل مرور عدد من الشاحنات التي تتوجه إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية.

بعد نجاح مسلسل 220 يوم.. فهمي والعدل يكشفان حقيقة الخلاف بينهما

قال المخرج كريم العدل، إن رد فعل الجمهور تجاه مسلسل 220 يوم، كانت إيجابية للغاية، متابعا: المرض كان جزء كبير من المسلسل ولكنه لم يكن العامل الأساسي في العمل.

مصدر مصري مطلع للقاهرة الإخبارية: وفد حماس التقى اليوم رئيس المخابرات العامة المصرية لبحث سبل دفع جهود مفاوضات التهدئة في غزة

أكد مصدر مصري مطلع للقاهرة الإخبارية، أن وفد حماس التقى اليوم رئيس المخابرات العامة المصرية لبحث سبل دفع جهود مفاوضات التهدئة في قطاع غزة.

مصدر مصري مطلع للقاهرة الإخبارية: حماس أبدت خلال الاجتماع حرصها على سرعة العودة إلى مفاوضات وقف إطلاق النار والتهدئة

أكد مصدر مصري مطلع للقاهرة الإخبارية، أن حماس أبدت خلال الاجتماع حرصها على سرعة العودة إلى مفاوضات وقف إطلاق النار والتهدئة،وذلك وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية القاهرة الإخبارية.

الشروط والأوراق المطلوبة لحصول المستأجرين على وحدة سكنية بالمجان

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن وزير الإسكان أعلن عن فتح منصة خاصة لـ المواطنين الذي يعيشون في شقق بالإيجار القديم، وأن هذه المنصة ستبدأ عملها من يوم  1 أكتوبر المقبل، ولمدة ثلاث أشهر.

إيه اللي مزعلك؟.. أحمد موسى يرد على هجوم القناة الـ 14 الإسرائيلية عليه

علق الإعلامي أحمد موسى، على هجوم القناة الـ 14 الإسرائيلية على حديثه بالأمس قائلا: "مزعلاكم الحلقة بتاعت أمس، وعشان فضحتكوا.

بعد الموافقة عليه.. متحدث الوزراء يكشف المدة المحددة للإفراج الجمركي لسيارات المعاقين

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن اجتماع اليوم شهد الموافقة على قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

الخارجية: القاهرة ستحتضن مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة.. وتم التفاهم على 15 شخصا لإدارة القطاع

أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي على أن هناك رؤية واضحة تماما لدى الجانب المصري فيما يتعلق بالترتيبات الامنية واليوم التالي في قطاع غزة.

وزير الخارجية: الشرطة والإعمار في غزة بإشراف رئيس الوزراء الفلسطيني

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن مصر بدأت في تدريب 5 آلاف شرطي فلسطيني لنشرهم في غزة

بوسي الأسد

خمر و3 باروكات وأموال.. تفاصيل ضبط الراقصة بوسي الأسد بتهمة نشر محتوى خادش للحياء

سعر الفراخ

بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

الطقس في مصر

أمطار صيفية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

وزارة الخارجية

إسرائيل الكبري .. مصر ترد بقوة على تصريحات نتنياهو وتطالب بتوضيح عاجل

سارة خليفة

ماذا عثرت الشرطة مع المذيعة سارة خليفة؟.. التحقيقات تكشف المستور

حالة الطقس

سيناء تحت الأمطار الغزيرة وأسوان في قلب الموجة الحارة بـ48 درجة

تقليل الاغتراب .. أرشيفية

5 أيام .. شروط تقليل الاغتراب وخطوات ورابط التقديم لطلاب الثانوية العامة

The Investor.. Real Estate

3 مليارات دولار سنويًا.. مستهدفات مصر من تصدير العقار تتصدّر أجندة مؤتمر «The Investor.. Real Estate»

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار اليوم الأربعاء

جانب من الاجتماع

مجلس الوزراء يستعرض مع الغرف التجارية مبادرة خفض الأسعار وتوسيع الأوكازيون الصيفي

طريقة عمل البطاطس المهروسة

طريقة عمل البطاطس المهروسة

فوائد وأضرار الشاي باللبن

فوائد و اضرار الشاي باللبن

لفطار صحي.. طريقة عمل كلوب ساندوتش تونة بالمايونيز

طريقة عمل كلوب ساندوتش تونه بالمايونيز

عبير صبري تثير الجدل بكاش مايوه

عبير صبرى تثير الجدل بكاش مايوه

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

