التوك شو: أحمد موسى يرد على هجوم القناة الـ 14 الإسرائيلية عليه..الاحتلال يعرقل دخول بعض شاحنات المساعدات

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة نقلا عن البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

مدبولي لصدى البلد: ضوابط لضمان وصول سيارات ذوي الهمم للمستحق الحقيقي

رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على سؤال موقع صدى البلد، بشأن تعديل قانون ذوي الإعاقة .

مراسل القاهرة الإخبارية: الاحتلال يعرقل دخول بعض شاحنات المساعدات إلى غزة

قال عبد المنعم إبراهيم مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تعرقل مرور عدد من الشاحنات التي تتوجه إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية.

بعد نجاح مسلسل 220 يوم.. فهمي والعدل يكشفان حقيقة الخلاف بينهما

قال المخرج كريم العدل، إن رد فعل الجمهور تجاه مسلسل 220 يوم، كانت إيجابية للغاية، متابعا: المرض كان جزء كبير من المسلسل ولكنه لم يكن العامل الأساسي في العمل.

مصدر مصري مطلع للقاهرة الإخبارية: وفد حماس التقى اليوم رئيس المخابرات العامة المصرية لبحث سبل دفع جهود مفاوضات التهدئة في غزة

أكد مصدر مصري مطلع للقاهرة الإخبارية، أن وفد حماس التقى اليوم رئيس المخابرات العامة المصرية لبحث سبل دفع جهود مفاوضات التهدئة في قطاع غزة.

مصدر مصري مطلع للقاهرة الإخبارية: حماس أبدت خلال الاجتماع حرصها على سرعة العودة إلى مفاوضات وقف إطلاق النار والتهدئة

أكد مصدر مصري مطلع للقاهرة الإخبارية، أن حماس أبدت خلال الاجتماع حرصها على سرعة العودة إلى مفاوضات وقف إطلاق النار والتهدئة،وذلك وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية القاهرة الإخبارية.

الشروط والأوراق المطلوبة لحصول المستأجرين على وحدة سكنية بالمجان

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن وزير الإسكان أعلن عن فتح منصة خاصة لـ المواطنين الذي يعيشون في شقق بالإيجار القديم، وأن هذه المنصة ستبدأ عملها من يوم 1 أكتوبر المقبل، ولمدة ثلاث أشهر.

إيه اللي مزعلك؟.. أحمد موسى يرد على هجوم القناة الـ 14 الإسرائيلية عليه

علق الإعلامي أحمد موسى، على هجوم القناة الـ 14 الإسرائيلية على حديثه بالأمس قائلا: "مزعلاكم الحلقة بتاعت أمس، وعشان فضحتكوا.

بعد الموافقة عليه.. متحدث الوزراء يكشف المدة المحددة للإفراج الجمركي لسيارات المعاقين

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن اجتماع اليوم شهد الموافقة على قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

الخارجية: القاهرة ستحتضن مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة.. وتم التفاهم على 15 شخصا لإدارة القطاع

أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي على أن هناك رؤية واضحة تماما لدى الجانب المصري فيما يتعلق بالترتيبات الامنية واليوم التالي في قطاع غزة.

وزير الخارجية: الشرطة والإعمار في غزة بإشراف رئيس الوزراء الفلسطيني

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن مصر بدأت في تدريب 5 آلاف شرطي فلسطيني لنشرهم في غزة