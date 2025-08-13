الخارجية: القاهرة ستحتضن مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة.. وتم التفاهم على 15 شخصا لإدارة القطاع

أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي على أن هناك رؤية واضحة تماما لدى الجانب المصري فيما يتعلق بالترتيبات الامنية واليوم التالي في قطاع غزة ولابد من الاعتماد على الجانب الفلسطيني فيما يتعلق بالترتيبات الامنية في قطاع غزة ما بعد الحرب.

ولفت الدكتور بدر عبد العاطي خلال حوار تليفزيوني ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع والمذاع عبر قناة “دي إم سي” تقديم الإعلامي أسامة كمال، إلى أن هناك حوالي 5 آلف عنصر شرطي فلسطيني سيتم تدريبهم في مصر للمشاركة في الإدارة الامنية لغزة بعد الحرب.

مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة

ولفت وزير الخارجية، إلى أن القاهرة ستحتضن مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة وسيتم فيه اعلان رؤية مصر لإدارة القطاع بعد الحرب، مفيدا بأنه تم التفاهم على 15 شخصا تكنوقراط من الشخصيات البارز في غزة لإدارة القطاع لمدة 6 اشهر، موضحا أن السلطة الفلسطينية هي الجهة الشرعية الوحيد التي يتعين أن تدير قطاع غزة جنبا إلى جنب الضفة الغربية.

