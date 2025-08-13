وزير الخارجية: الشرطة والإعمار في غزة بإشراف رئيس الوزراء الفلسطيني

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن مصر بدأت في تدريب 5 آلاف شرطي فلسطيني لنشرهم في غزة.

وأوضح «عبد العاطي» خلال لقائه ببرنامج «مساء دي أم سي» على قناة DMC، أنه تم التوصل إلى قوائم واضحة لعناصر الشرطة الفلسطينية التي يتم تدريبها حاليًا في معسكرات مصرية، وذلك بالتعاون مع الأردن لنشرها في غزة، بسبب وجود فراغ أمني حالي في قطاع غزة.

نشر العناصر الشرطية

وأضاف وزير الخارجية، أن نشر العناصر الشرطية وقضية إعمار قطاع غزة ستكون تحت رعاية رئيس الوزراء الفلسطيني، الذي سيحضر مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار في غزة عقب التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.