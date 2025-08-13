وزير الخارجية يعلن بدء تدريب 5 آلاف شرطي فلسطيني لنشرهم في غزة

أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، أنه تم التوصل إلى قوائم واضحة لعناصر الشرطة الفلسطينية التي يتم تدريبها حاليًا في معسكرات مصرية، وذلك بالتعاون مع الأردن لنشرها في غزة، بسبب وجود فراغ أمني حالي في قطاع غزة.

تدريب 5 آلاف شرطي فلسطيني

وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر بدأت في تدريب 5 آلاف شرطي فلسطيني لنشرهم في غزة.

وأشار وزير الخارجية خلال لقائه ببرنامج «مساء دي أم سي» على قناة DMC، إلى أن نشر العناصر الشرطية وقضية إعمار قطاع غزة ستكون تحت رعاية رئيس الوزراء الفلسطيني، الذي سيحضر مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار في غزة عقب التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن السلطة الفلسطينية هي من ستدير قطاع غزة عبر لجنة خاصة وذلك تحقيقًا للوحدة الترابية بين جزئي الدولة الفلسطينية.

لافتا إلى أن هناك عدة ورش سيتم عقدها خلال المؤتمر منها الترتيبات الشرطية والتنمية وإعادة الأعمار، متابعًا أن السلطة الفلسطينية قادرة على إدارة عزة عبر مسئولياتها المختلفة.