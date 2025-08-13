محمود الهباش: لا تهجير ولا دولة فلسطينية بدون غزة والمشروع الصهيوني إلى زوال

صرح الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، بأن المشروع الصهيوني إلى زوال عاجلاً أم آجلاً، وأن ما يرتكبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جرائم يفوق ما شهدته الحروب العالمية.

وشدد خلال حواره ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، على أن السلطة الفلسطينية تتمسك بخطوط حمراء واضحة، أبرزها: وقف العدوان وإنهاء الحرب وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، إفشال مخطط التهجير، تلبية احتياجات المواطنين الأساسية، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

وأكد أن غزة التي أقرت المحكمة الدولية بانتمائها للأراضي الفلسطينية، خط أحمر لا يمكن التنازل عنه، مشددًا على أنه لا تهجير ولا دولة فلسطينية بدون غزة، إلى جانب ضرورة تحرير جميع الأسرى من السجون الإسرائيلية.

وأوضح أن إسرائيل تحتل حاليًا أكثر من 70% من قطاع غزة، بعد أن دمرت كامل البنية التحتية، محذرًا من أن احتلال ما تبقى من القطاع سيضاعف معاناة الفلسطينيين ويزيد الكراهية تجاه الاحتلال، فضلًا عن إبعاد أي أفق للحل السياسي.