محمود الهباش: الاحتلال يسيطر على أكثر من 70% من قطاع غزة |فيديو

قال محمود الهباش إن إسرائيل تحتل حاليًا أكثر من 70% من قطاع غزة، بعد أن دمرت كامل البنية التحتية، محذرًا من أن احتلال ما تبقى من القطاع سيضاعف معاناة الفلسطينيين ويزيد الكراهية تجاه الاحتلال، فضلًا عن إبعاد أي أفق للحل السياسي.



وطالب «الهباش» خلال حواره ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، بوقف الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن استمرارها ستكون له تداعيات كارثية على العالم بأسره.

وشدّد على أن مصر لن تسمح بأن تكون أراضيها بوابة لتهجير الفلسطينيين أو لتصفية قضيتهم، وأن الموقفين المصري والأردني والعربي يمنحان الفلسطينيين الثقة في فشل هذه المخططات.