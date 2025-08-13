اللي هيدخل غزة مصيره القتل.. أحمد موسى: 10 آلاف جندي إسرائيلي بالمستشفيات النفسية|فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا قرّر الدخول إلى غزة، فإن أي جندي إسرائيلي سيدخل القطاع سيكون مصيره القتل والدفن هناك، موضحًا أن نتنياهو لم يعلن تقريرًا بعدد قتلى جنوده، وأن لديه عشرة آلاف جندي في المستشفيات النفسية.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن كل من يتواجد في غزة يُعد قنبلة موقوتة، وربما تكون نهايته هناك، مشيرًا إلى أن نتنياهو لا يريد وقف الحرب، لأنه في حال حدوث أي تطور قد يُسجن فورًا.

وأضاف أن الجميع، بمن فيهم رئيس إسرائيل، يريدون وقف الحرب، إلا نتنياهو، مشددًا على أن مشكلته الأساسية أنه لا يريد دخول السجن أو المحاكمة، حتى لو كان ذلك على حساب التضحية بإسرائيل كلها، لافتًا إلى أن الحروب مآسٍ للعالم العربي والإسلامي وللعالم بأسره، وأن الحرب التي أشعلها نتنياهو لم يشهد لها التاريخ مثيلًا.

وأوضح أن ما يحدث في قطاع غزة من تدمير لم يحدث في أي مكان في العالم، معتبرًا أن كل ما يجري الآن جرائم حرب ارتكبها نتنياهو، مؤكدًا أن الإعلام الإسرائيلي يركز أحاديثه على القوات المسلحة المصرية وتفوقها على الجيش الإسرائيلي.