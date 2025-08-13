مراسل إخواني يعمل في قناة إسرائيلية.. أحمد موسى يكشف التفاصيل

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن الإخواني أبو بكر إبراهيم يعمل مراسلاً في إحدى القنوات الإسرائيلية، مؤكداً أنه يروج للشائعات بالتعاون مع الإعلامي الإخواني محمد ناصر، واصفاً إياهم بأنهم يعملون لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي.

وأشار موسى، خلال برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن الإخواني كمال الخطيب، المحاضر في جامعة بتل أبيب، لم يعلق على الحرب في غزة، متسائلاً: "هل يجرؤ على رفع علم فلسطين في إسرائيل؟"، لافتاً إلى وجود مظاهر لأنشطة جماعة الإخوان في تل أبيب ضد مصر.

واتهم عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالعمالة والجاسوسية، مؤكداً أن أيديهم "ملطخة بالدماء".

واسترسل: وسائل إعلام إسرائيلية مثل قناة 14 وصحيفة "معاريف" تهاجمه بسبب كشفه لعلاقة الجماعة بالاحتلال الإسرائيلي.