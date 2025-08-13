أحمد موسى: الإخوان يعملون مع الإعلام الإسرائيلي ويشنون حملات ضد مصر |فيديو

اتهم الإعلامي أحمد موسى، الإخواني أبو بكر إبراهيم، بالعمل مراسلًا لإحدى القنوات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أنه يروّج للشائعات بالتعاون مع محمد ناصر، واصفًا إياهم بأنهم "عملاء للموساد".

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج على مسؤوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الإخواني كمال الخطيب، المحاضر بجامعة تل أبيب، لم يتحدث عن الحرب في غزة، متسائلًا: "هل يستطيع رفع علم فلسطين داخل إسرائيل؟"، لافتًا إلى أن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية تنظم مظاهر معادية لمصر في تل أبيب.



وأكد موسى أن جماعة الإخوان والصهاينة على قلب رجل واحد، واصفًا عناصرها بالعملاء والجواسيس ذوي الأيدي الملطخة بالدماء، مشيرًا إلى أن القناة 14 الإسرائيلية وصحيفة "معاريف" هاجمتاه بعد كشفه علاقة الجماعة بالاحتلال.