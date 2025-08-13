أحمد موسى: الهجوم الإسرائيلي جاء بتعليمات رسمية بسبب انتقادي لإيدي كوهين ومئير مصري

كشف الإعلامي أحمد موسى أن الحملة الإعلامية التي يتعرض لها برنامجه من قبل القناة الـ14 تتم بتوجيهات مباشرة من إسرائيل، بسبب مهاجمته للباحث الإسرائيلي إيدي كوهين، الذي وصفه بأنه "الرابط بين الإخوان وإسرائيل"، وانتقاده لمئير مصري الذي شكر النائب العربي منصور عباس وجماعة الإخوان على دعمهم لإسرائيل.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن إسرائيل غاضبة من كشف هذه الحقائق، حتى أنها هددت فريق البرنامج عقب الحلقة التي استضاف فيها الدكتور محمد عبود، معتبرًا أن ذلك دليل على قوة تأثير ما تم عرضه على الرأي العام الإسرائيلي.

وأشار إلى أن القناة أُنشئت خصيصا للدفاع عن رئيس الوزراء الإسرائيلي وتبني مواقفه، مؤكدًا أن الهجوم عليه جاء بسبب كشفه علاقة نتنياهو بتنظيم الإخوان الإرهابي، الأمر الذي أثار حفيظة الإعلام الإسرائيلي.