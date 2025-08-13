أحمد موسى يكشف عن علاقة الإخوان بإسرائيل

كشف الإعلامي أحمد موسى عن تفاصيل ما وصفه بـ"العلاقة الوثيقة" بين تنظيم الإخوان الإرهابي وإسرائيل، مؤكدًا أن هذا الملف كان السبب الرئيسي وراء الهجوم الإسرائيلي عليه.

وأوضح موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الباحث الإسرائيلي إيدي كوهين يلعب دور "حلقة الوصل" بين إسرائيل والإخوان، بينما وجّه مئير مصري الشكر لعضو الكنيست منصور عباس وجماعة الإخوان على دعمهم للشعب الإسرائيلي.

وأشار إلى أن إسرائيل غضبت بشدة من عرض هذه الحقائق في برنامجه، خصوصًا خلال حلقته مع الدكتور محمد عبود، وصلت إلى حد توجيه تهديدات مباشرة لفريق البرنامج.