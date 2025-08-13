الرئيس السيسي مطمئنا المصريين: لن نسمح أبداً بالمساس بمياه النيل .. وأحمد موسى يهاجم مظاهرات السوريين: أتمنى تكون ضد إسرائيل| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، عددًا من الموضوعات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.



حلمي النمنم: الإخوان على علاقة تاريخية بإسرائيل ومصر أفشلت مخطط التهجير

أكد الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، أن إسرائيل والدول الغربية لا تموت مشاريعهم، موضحًا أن المواطن المصري في حرب الاستنزاف وقف بجانب الدولة وتحمل كل شيء، لكن المشكلة كانت في التنظيمات الإرهابية.



زاهي حواس عن افتتاح المتحف المصري الكبير: هيبقى حفل أسطوري يستناه العالم

قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إن موعد إفتتاح المتحف المصري الكبير يوم 1 نوفمبر مناسب جدا لجميع الفئات، مشيرا إلى أنه عندما تم تحديد الموعد العالم كله اهتز.



الهلال الأحمر يكشف خطة مصر لاستكمال دعم الشعب الفلسطيني

قالت الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن اليوم واصل الهلال الدفع بالقافلة الـ 13 من قوافل زاد العز المصري إلى غزة.

رئيس أوغندا: مصر أرض بيئة الأعمال.. ونهر النيل الرابط التاريخي بين الدولتين

أكد يويري كاجوتا موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، أن أرض بيئة الأعمال هي مصر، مشيرا إلى أن مصر وأوغندا دولتان مرتبطان ببعضهما البعض عن طريق نهر النيل وهو رابط تاريخي.

الرئيس السيسي: مصر ترى في أوغندا شريكاً أساسياً في منطقة حوض النيل الجنوبي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن انعقاد منتدى رجال الأعمال المصري الأوغندي يجسد عمق الروابط وأواصر الصداقة الممتدة بين بلدينا الشقيقين، وإرادتنا الراسخة في توسيع شراكاتنا في مختلف مجالات التعاون لصالح شعبي البلدين الشقيقين.

أحمد موسى يهاجم مظاهرات السوريين أمام السفارة المصرية بدمشق: أتمنى تكون ضد إسرائيل

أكد الإعلامي أحمد موسى أن السوريين سمحوا لإسرائيل باحتلال 40 كيلومترًا من أراضيهم، بما في ذلك الجولان وجبل الشيخ والقنيطرة والسويداء، دون أن يخرج أحد للتظاهر ضد الاحتلال، بينما يتظاهرون الآن ضد مصر أمام السفارة المصرية في دمشق.

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يعلن فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات مجلس الشيوخ

أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات مجلس الشيوخ الشيوخ



اجتماعات القاهرة تناقش وقف إطلاق النار في غزة والتوصل لاتفاق هدنة 60 يوما

أكدت مصادر للقاهرة الإخبارية، أن اجتماعات القاهرة تناقش وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتوصل لاتفاق هدنة مؤقتة لمدة 60 يوما، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



الرئيس السيسي للمصريين: أطمئن المصريين لن نسمح أبداً أن يتم المساس بالمياه

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن رئيس أـوغندا ذكر له أن مصر تعني "الحديقة" في أوغندا.. وهذه الحديقة لا يوجد لها مصدر آخر من المياه سوى النيل، فلا يوجد أمطار.. وبالتالي فلا أحد يمكن له التصور أن مصر ستتخلى عنها، فالتخلي عن أي جزء منها يعني التخلي عن حياتنا.. وذلك أمر لن يحدث.



الرئيس السيسي: موضوع المياه مهم جداً.. ولا نرفض أبداً تنمية شركائنا في دول حوض النيل

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، :" موضوع المياه مهم جداً، وأن التنمية أيضاً مهمة.. ونحن موقفنا كان واضحاً منذ البداية.. وأننا لا نرفض أبداً تنمية شركائنا وأشقائنا في دول حوض النيل.. ليس لدينا مشكلة في ذلك، وأنه يجب ألا يكون لهذه التنمية تأثير على حجم أو حصة المياه التي تصل إلى مصر".