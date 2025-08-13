قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل الاحتفال بالمولد النبوي حرام؟.. الإفتاء تحسم الجدل
لأول مرة.. الرئيس السيسي يكشف مخطط استخدام المياه كسلاح ضد مصر.. ويراهن على وعي المصريين
«مهاجم لا غنى عنه».. فيريرا يجدّد ثقته في «شيكو بانزا» قبل مواجهة المقاولون
يحمل «مواد خطرة».. قطار يخرج عن مساره في ولاية تكساس الأمريكية
دونجا: بصمات فيريرا واضحة مع الزمالك.. ومباراة مودرن «جرس إنذار» للأهلي
رجل أعمال فلسطيني يكشف كواليس ترشيحه لإدارة قطاع غزة
لفتة إنسانية من إمام عاشور تثير الإعجاب داخل الوسط الرياضي | تفاصيل
«الغندور» يُهنئ حسام البدري ببطولة الدوري الليبي مع أهلي طرابلس
حاول يغتصبنـ،،ـي .. اعترافات مثيرة في قضية سارة خليفة | نص التحقيقات
منتخب مصر يستعد لكأس العرب بمعسكر في الإسماعيلية ومواجهتين أمام تونس
حبس 5 متهمين لاقتحامهم العناية المركزة بمستشفى دكرنس العام والاعتداء على الأطباء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الرئيس السيسي مطمئنا المصريين: لن نسمح أبداً بالمساس بمياه النيل .. وأحمد موسى يهاجم مظاهرات السوريين: أتمنى تكون ضد إسرائيل| أخبار التوك شو

هاني حسين

تناولت برامج التوك شو، عددًا من الموضوعات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.


حلمي النمنم: الإخوان على علاقة تاريخية بإسرائيل ومصر أفشلت مخطط التهجير
أكد الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، أن إسرائيل والدول الغربية لا تموت مشاريعهم، موضحًا أن المواطن المصري في حرب الاستنزاف وقف بجانب الدولة وتحمل كل شيء، لكن المشكلة كانت في التنظيمات الإرهابية.


زاهي حواس عن افتتاح المتحف المصري الكبير: هيبقى حفل أسطوري يستناه العالم
قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إن موعد إفتتاح المتحف المصري الكبير يوم 1 نوفمبر مناسب جدا لجميع الفئات، مشيرا إلى أنه عندما تم تحديد الموعد العالم كله اهتز.


الهلال الأحمر يكشف خطة مصر لاستكمال دعم الشعب الفلسطيني
قالت الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن اليوم واصل الهلال الدفع بالقافلة الـ 13 من قوافل زاد العز المصري إلى غزة.

رئيس أوغندا: مصر أرض بيئة الأعمال.. ونهر النيل الرابط التاريخي بين الدولتين
أكد يويري كاجوتا موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، أن أرض بيئة الأعمال هي مصر، مشيرا إلى أن مصر وأوغندا دولتان مرتبطان ببعضهما البعض عن طريق نهر النيل وهو رابط تاريخي.

الرئيس السيسي: مصر ترى في أوغندا شريكاً أساسياً في منطقة حوض النيل الجنوبي
أكد  الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن انعقاد منتدى رجال الأعمال المصري الأوغندي يجسد عمق الروابط وأواصر الصداقة الممتدة بين بلدينا الشقيقين، وإرادتنا الراسخة في توسيع شراكاتنا في مختلف مجالات التعاون لصالح شعبي البلدين الشقيقين.

أحمد موسى يهاجم مظاهرات السوريين أمام السفارة المصرية بدمشق: أتمنى تكون ضد إسرائيل
أكد الإعلامي أحمد موسى أن السوريين سمحوا لإسرائيل باحتلال 40 كيلومترًا من أراضيهم، بما في ذلك الجولان وجبل الشيخ والقنيطرة والسويداء، دون أن يخرج أحد للتظاهر ضد الاحتلال، بينما يتظاهرون الآن ضد مصر أمام السفارة المصرية في دمشق.

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يعلن فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات مجلس الشيوخ
أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات مجلس الشيوخ الشيوخ


اجتماعات القاهرة تناقش وقف إطلاق النار في غزة والتوصل لاتفاق هدنة 60 يوما
أكدت مصادر للقاهرة الإخبارية، أن اجتماعات القاهرة تناقش وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتوصل لاتفاق هدنة مؤقتة لمدة 60 يوما، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .


الرئيس السيسي للمصريين: أطمئن المصريين لن نسمح أبداً أن يتم المساس بالمياه
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن رئيس أـوغندا ذكر له أن مصر تعني "الحديقة" في أوغندا.. وهذه الحديقة لا يوجد لها مصدر آخر من المياه سوى النيل، فلا يوجد أمطار.. وبالتالي فلا أحد يمكن له التصور أن مصر ستتخلى عنها، فالتخلي عن أي جزء منها يعني التخلي عن حياتنا.. وذلك أمر لن يحدث.


الرئيس السيسي: موضوع المياه مهم جداً.. ولا نرفض أبداً تنمية شركائنا في دول حوض النيل
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، :" موضوع المياه مهم جداً، وأن التنمية أيضاً مهمة.. ونحن موقفنا كان واضحاً منذ البداية.. وأننا لا نرفض أبداً تنمية شركائنا وأشقائنا في دول حوض النيل.. ليس لدينا مشكلة في ذلك، وأنه يجب ألا يكون لهذه التنمية تأثير على حجم أو حصة المياه التي تصل إلى مصر".

تنسيق الجامعات 2025

غير متوقع.. 24 كلية طب تفتح أبوابها أمام طلاب المرحلة الثالثة بتنسيق الجامعات 2025

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان

الصحة توافق على تكليف خريجي المعاهد العليا بعد الدبلوم فوق المتوسط

وزير التربية والتعليم

"حولوهم لمدارس عربي" .. قرار عاجل ضد طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات

موعد انكسار الموجة الحارة

الحرارة قربت على الـ50.. موعد انكسار الموجة الحارة

أرشيفية

تكليف دفعة 2023.. خبر صادم من الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان

السيارة المسروقة

أكشن في شارع فيصل.. لص يدهس 3 أشخاص وينهي حياة أجنبية أثناء الهروب

سارة خليفة

أبوس إيدك بلاش تفضحيني.. ماذا حدث مع سارة خليفة والسواق.. التحقيقات تكشف المستور

تعدى على طبيية

عقب الحكم.. أسرة الطبيبة المتعد.ى عليها ووالدتها: الحكم سريع وأثلج صدورنا

الروائي إبراهيم عبد المجيد

الحرب صنعت ذاكرتي.. إبراهيم عبد المجيد يكشف كواليس كتابة ثلاثية الإسكندرية

ضياء رشوان

ضياء رشوان : حكم غزة من غير أهلها أمر مرفوض لجميع الأطراف

ضياء رشوان

رشوان: السلطة الفلسطينية رفضت تعيين حاكم لغزة

للمبتدئين | الفرق بين زيت الديزل وزيت البنزين

صادم.. استبدال فلتر هواء فولكس فاجن ID Buzz يتطلب تفكيك الإكصدام بالكامل

يحمى من السرطان وهشاشة العظام ..فوائد غير متوقعة للعنب الأحمر

عشبة خارقة تمنع أمراض القلب والهضم والمخ.. اكتشفها

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

حولوهم مدارس عربي .. قرار عاجل بشأن طلاب اللغات | ماذا حدث ؟

القوات المسلحة تنظم زيارة لشباب المصريين بالخارج وطلبة الجامعات لقيادتي القوات البحرية والصاعقة

القوات المسلحة تنظم زيارة لشباب المصريين بالخارج وطلبة الجامعات لقيادتي القوات البحرية والصاعقة

سعيد محفوظ

30 سنة حب.. محمد سعيد محفوظ يحكي كيف خطف قلب زوجته برسائل على ورق الجرنال

عباس أبو الحسن

عباس أبو الحسن يكشف عن مفاجأة برسالة نارية لفنان شهير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

