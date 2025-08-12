قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفتي الجمهورية لـ نظيره بالقدس: علاقة مصر وفلسطين يحكمها رحم العلم والجوار
رسالة عاجلة لـ الضرائب بشأن الإعفاء الكامل من الغرامات | تفاصيل
أمينة النقاش لـ صدى البلد : مناقشة وجود حلول عقلانية لقانون الإيجار القديم على أولوياتي
مباراة مجنونة.. منتخب الناشئين يتعادل مع الدنمارك ويتأهل لربع نهائي مونديال اليد
أحمد موسى: إسرائيل دمرت الجيش السوري.. والشرع لا يستطيع إنشاء قاعدة عسكرية واحدة
صرصار يقتحم حفل جنيفر لوبيز .. ورد فعلها يصدم الجمهور
زاهي حواس عن افتتاح المتحف المصري الكبير: هيبقى حفل أسطوري يستناه العالم
طرد نائبة من برلمان نيوزيلندا بسبب حديثها عن فلسطين.. ماذا قالت؟
تأهل مصر برفقة الدنمارك إلى ربع نهائي مونديال اليد
رئيس أوغندا: أشكر الرئيس السيسي على إمداد بلادي بالأمصال
وزير سابق: الإخوان يخدمون في الجيش والشرطة الإسرائيلية
الهلال الأحمر يكشف خطة مصر لاستكمال دعم الشعب الفلسطيني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى يهاجم مظاهرات السوريين أمام السفارة المصرية بدمشق: أتمنى تكون ضد إسرائيل

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى أن السوريين سمحوا لإسرائيل باحتلال 40 كيلومترًا من أراضيهم، بما في ذلك الجولان وجبل الشيخ والقنيطرة والسويداء، دون أن يخرج أحد للتظاهر ضد الاحتلال، بينما يتظاهرون الآن ضد مصر أمام السفارة المصرية في دمشق.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الإسرائيليين يتجولون وسط السوريين دون أي احتجاجات، والإرهاب يضرب بلدهم وسوريا محتلة من إسرائيل، مضيفًا: "ليس لديكم سيادة على بلدكم وجئتم لتتظاهروا ضد مصر".

وأضاف: "يجب أن تحرروا بلدكم أولًا قبل الحديث عن مصر، وتقول لي افتح معبر رفح!، ماذا أرسلت سوريا لغزة؟ وأي معبر تتحدثون عنه؟ ومن هذه اللجان؟ وأحمد الشرع ألم يجلس مع الإسرائيليين وهم يأخذون أرضكم؟ وكيف يسمح النظام السوري بمظاهرات أمام السفارة المصرية في دمشق؟".

وأوضح أن مصر احتضنت السوريين وتحملت الشعب السوري 14 عامًا على أرضها، مضيفًا: "نحن نضع كل سوري على رأسنا في مصر، والرئيس السيسي قال اليوم: نحن لا نقول لاجئين، بل ضيوف".

وأشار إلى أن التنظيم الإخواني الإرهابي المتآمر هو من ينظم هذه المظاهرات، مضيفًا: "كنت أتمنى أن تكون المظاهرة ضد إسرائيل، لا ضد بلدي، وأنت كنظام تركت الإخوان ينظمون المظاهرة عندك، ولديك إرهابيون في سوريا ولم تسلم أحدًا منهم".

وتابع: "كل يوم نكتشف أشياء تحدث، ما تفسيرها؟ وما المطلوب؟ هل تظنون أن هذه الأمور تخيف مصر؟ نحن دولة كبيرة جدًا ولا تهتز لنا شعرة، لكننا نُري العالم ما يفعله من نحتضنهم لدينا، أنتم المفترض أن تتظاهروا ضد إسرائيل لا ضد مصر".

أحمد موسى الإخوان سوريا مظاهرات الاخوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثانية بالأرقام الكاملة

تنسيق الجامعات 2025

غير متوقع.. 24 كلية طب تفتح أبوابها أمام طلاب المرحلة الثالثة بتنسيق الجامعات 2025

اسعار تذاكر حديقة الحيوان ٢٠٢٥

الافتتاح الشهر المقبل.. أسعار تذاكر حديقة الحيوان2025

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان

الصحة توافق على تكليف خريجي المعاهد العليا بعد الدبلوم فوق المتوسط

موعد انكسار الموجة الحارة

الحرارة قربت على الـ50.. موعد انكسار الموجة الحارة

وزير التربية والتعليم

"حولوهم لمدارس عربي" .. قرار عاجل ضد طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات

عباس أبو الحسن

فرحان إنك هتغني مع بنت قاتل.. عباس أبو الحسن يثير الجدل برسالة غير مباشرة

صورة ارشيفية

وفاة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين السابق

ترشيحاتنا

الشيخ رمضان عبد المعز

ما الحكمة ابتلاء الله لعباده؟.. الشيخ رمضان عبد المعز يجيب

مفتي الجمهورية يستقبل نظيره من شرق جورجيا

مفتي الجمهورية يلتقي نظيره الجورجي على هامش مؤتمر الإفتاء العالمي

الغيبة والنميمة

كيف أستغفر الله من الغيبة والنميمة؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

صرصار يقتحم حفل جنيفر لوبيز .. ورد فعلها يصدم الجمهور

رد فعل صادم من جينفر لوبيز مع صرصار خلال غنائها في حفلها الأخير
رد فعل صادم من جينفر لوبيز مع صرصار خلال غنائها في حفلها الأخير
رد فعل صادم من جينفر لوبيز مع صرصار خلال غنائها في حفلها الأخير

القوات المسلحة تنظم زيارة لشباب المصريين بالخارج وطلبة الجامعات لقيادتي القوات البحرية والصاعقة

القوات المسلحة تنظم زيارة لشباب المصريين بالخارج وطلبة الجامعات لقيادتي القوات البحرية والصاعقة
القوات المسلحة تنظم زيارة لشباب المصريين بالخارج وطلبة الجامعات لقيادتي القوات البحرية والصاعقة
القوات المسلحة تنظم زيارة لشباب المصريين بالخارج وطلبة الجامعات لقيادتي القوات البحرية والصاعقة

حفنة فول سوداني يوميًا سر الشباب الدائم.. دراسة تكشف التفاصيل

فوائد تناول الفول السوداني للبشرة
فوائد تناول الفول السوداني للبشرة
فوائد تناول الفول السوداني للبشرة

تصاعد الصراع وكشف الأسرار فى الحلقة الرابعة من "فلاش باك".. وأول ظهور لخالد أنور

خالد انور
خالد انور
خالد انور

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

حولوهم مدارس عربي .. قرار عاجل بشأن طلاب اللغات | ماذا حدث ؟

القوات المسلحة تنظم زيارة لشباب المصريين بالخارج وطلبة الجامعات لقيادتي القوات البحرية والصاعقة

القوات المسلحة تنظم زيارة لشباب المصريين بالخارج وطلبة الجامعات لقيادتي القوات البحرية والصاعقة

سعيد محفوظ

30 سنة حب.. محمد سعيد محفوظ يحكي كيف خطف قلب زوجته برسائل على ورق الجرنال

عباس أبو الحسن

عباس أبو الحسن يكشف عن مفاجأة برسالة نارية لفنان شهير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

المزيد