الوطنية للانتخابات: اصطفاف المصريين أمام لجان الاقتراع جاء معبرا عن تاريخ الوطن وأصالة الشعب

أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات، أن مشهد إنتخابات مجلس الشيوخ، ظهر من خلاله، شباب واعد تصدر المشهد الإنتخابي ومثل النسبة الأكبر من اجمالي عدد الذين أدلوا بأصواتهم وهي ظاهرة متفردة تعكس تنامي الوعي الثقافي والسياسي لجيل يضطلع لمستقبل أفضل لمصر التي تستحق.

وقال حازم بدوي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، أنه لقد افرزت كل مراحل العملية الإنتخابية مظاهر تليق بشعب عظيم، مؤكدا أنه كان كل المشاركين عل قدر كبير من المسئولية.

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات، أن اصطفاف المصرييين أمام لجان الاقتراع جاء معبرا عن تاريخ الوطن وأصالة الشعب.